Alegría, sobre el posible pacto PP-Vox para el Senado: "No me sorprende. Son dos partidos, pero con el mismo proyecto"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en el encuentro convocado en Zaragoza por la iniciativa ciudadana Senadoras y Senadores por la Democracia. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que la posible alianza entre PP y Vox para el Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre "no supone ninguna sorpresa", porque "son dos partidos políticos con siglas diferentes, pero con la misma ideología y con el mismo proyecto".

Así lo ha indicado Pilar Alegría este martes, antes de participar en el encuentro convocado en Zaragoza por la iniciativa ciudadana Senadoras y Senadores por la Democracia.

"Lo vemos a nivel nacional, pero lo estamos viendo también en las distintas comunidades autónomas donde gobiernan", ha expresado Pilar Alegría. "El 29 de noviembre van a perder las elecciones y ellos lo saben", ha trasladado la dirigente socialista en Aragón.

Para Pilar Alegría, "lo verdaderamente preocupante son las políticas que ambas formaciones pretenden aplicar si llegan al Gobierno de España, con recortes que afectarían a las pensiones, al Salario Mínimo Interprofesional y a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras". Ha expresado su deseo de que PP y Vox permanezcan otros cuatro años en la oposición.

ACUERDO CON CHA E IU PARA EL SENADO

Sobre el acuerdo alcanzado entre el PSOE, CHA e IU para concurrir de forma conjunta al Senado, la secretaria general de los socialistas ha destacado su carácter "histórico", porque hará que las fuerzas progresistas aragonesas vayan juntas a la Cámara Alta.

Asimismo, Pilar Alegría ha comentado que esta candidatura unitaria permitirá reforzar la representación del Aragón progresista en el Senado y recuperar el papel de una institución que el Partido Popular ha utilizado durante esta legislatura exclusivamente para sus intereses partidistas.

La dirigente socialista ha destacado que, pese a las diferencias entre las distintas formaciones políticas, todas comparten un objetivo común: "Trabajar para mejorar la vida de la ciudadanía, especialmente de las personas que tienen mayores dificultades".

Ha defendido que esta unidad permitirá devolver al Senado su verdadera función institucional, después de una legislatura en la que la mayoría absoluta del PP ha convertido la Cámara Alta en un instrumento al servicio de su estrategia política, sin aportar soluciones a los problemas de los españoles ni de los aragoneses.