Alegría (PSOE) acusa a Azcón de utilizar el debate de la vivienda para volver a hablar de Sánchez

La portavoz parlamentaria del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - PSOE

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha acusado este jueves, en la sesión plenaria del Parlamento, al presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, de utilizar el debate sobre vivienda celebrado en las Cortes para volver a hablar de Pedro Sánchez y evitar responder sobre las competencias y responsabilidades de su Gobierno ante el principal problema de los aragoneses.

Alegría ha comenzado su intervención reprochando además a PP y Vox que hayan rechazado en la Junta de Portavoces guardar un minuto de silencio durante el Pleno en memoria de Maricarmen Abascal. Pese a esa negativa, la portavoz socialista ha dedicado un minuto de su propio tiempo de intervención a guardar silencio en su recuerdo y en el de todas las personas que se ven expulsadas de sus viviendas.

"Hay silencios más poderosos que las palabras", ha manifestado la portavoz socialista, señalando que "Maricarmen, con sus palabras y con el drama que ha vivido, nos ha golpeado la conciencia a todos" y "ha trasladado con claridad absoluta el problema que vive la práctica totalidad de los españoles"

"Quiero que mi tiempo, un minuto de mi tiempo, sea dedicado a ese silencio, para trasladar respeto absoluto y recuerdo a la figura y a la persona de Mari Carmen y al de todos los hombres y mujeres que se ven expulsados de sus viviendas por los fondos buitres en este país", ha señalado.

Alegría ha lamentado que Azcón haya desaprovechado un debate específicamente dedicado a vivienda para centrar buena parte de su intervención en el presidente del Gobierno de España, en lugar de explicar qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible.

Ha preguntado, en alusión a Vox, "dónde queda la prioridad nacional para Maricarmen, para Julio, para Andresa, para los hombres y mujeres de este país que están siendo expulsados de sus hogares"

Alegría ha recordado al presidente aragonés que el artículo 71.10 del Estatuto de Autonomía establece que las competencias exclusivas de política de vivienda corresponden a la Comunidad Autónoma y se ha quejado de que la mayoría PP-Vox "da la espalda a la ciudadanía" en esta materia, por lo que "la ciudadanía tiene que volver a votar y a elegir un nuevo Parlamento".

Ha apuntado que el salario medio en Aragón oscila entre los 1.400 y los 1.500 euros y el precio del alquiler de vivienda está entre 950 y 1.000 euros, de manera que se destina más del 60 por ciento de los salarios a pagar el alquiler.

"¿Por qué, con esta situación, usted se niega a aplicar la ley de la vivienda? ¿Por qué se niega a topar los precios de los alquileres?", ha preguntado Alegría, defendiendo la ley estatal de vivienda. Ahora se ofertan más habitaciones que viviendas y en Zaragoza, según los buscadores de Internet, solo hay siete viviendas por debajo de los 700 euros mensuales, ninguna de más de 40 metros cuadrados.

"La política de vivienda del señor Azcón se resume en dos palabras, Pedro Sánchez", ha señalado Alegría, quien ha exigido a Azcón que deje de eludir sus responsabilidades y dé respuesta a una situación que obliga a miles de familias y jóvenes aragoneses a destinar buena parte de sus ingresos al pago de un alquiler.

En este contexto, ha preguntado al presidente de Aragón por qué rechaza utilizar las herramientas existentes para intervenir en las zonas donde los precios del alquiler están sometidos a una mayor presión.

ETAPAS ANTERIORES

Alegría ha contrapuesto además la política de vivienda protegida de los anteriores gobiernos socialistas con la desarrollada hasta ahora por el Ejecutivo de Azcón. Ha recordado que durante los gobiernos de Marcelino Iglesias se pusieron en marcha más de 30.000 viviendas protegidas y que con Javier Lambán fueron más de 2.000.

La portavoz socialista ha criticado especialmente la posición de Vox después de los mensajes que esta formación había difundido en redes sociales sobre Maricarmen y ha cuestionado dónde queda ahora la prioridad nacional que proclama la extrema derecha cuando se trata de proteger a ciudadanos que pueden perder su vivienda.

Alegría también ha reprochado al presidente aragonés sus recientes declaraciones sobre el funcionamiento del sistema electoral español y ha considerado especialmente grave que un presidente autonómico contribuya a sembrar dudas sobre las garantías democráticas.

"A mí me genera bochorno, señor Azcón, que usted haya ocupado prensa nacional estos días por haber dicho la "boutade" que dijo sobre el propio sistema del funcionamiento electoral", ha afirmado.

La también secretaria general del PSOE Aragón ha reclamado al presidente autonómico que centre sus esfuerzos en los problemas reales de los aragoneses, ejerza las competencias que tiene atribuidas su Gobierno y adopte medidas efectivas para facilitar el acceso a una vivienda digna.