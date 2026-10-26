Alegría (PSOE) apela a la "fuerza de la gente corriente" para "frenar" a la derecha en las elecciones generales del 29N

Presentación de las candidaturas del PSOE al Congreso y el Senado por Huesca. - PSOE HUESCA

HUESCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha hecho este lunes un llamamiento a la movilización ciudadana "de la gente corriente" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para garantizar que España siga contando con un gobierno progresista que continúe ampliando derechos y oportunidades y frene los recortes y retrocesos de la derecha.

Alegría ha participado en la presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por la provincia de Huesca, encabezadas por Begoña Nasarre y Tania Solans, respectivamente. También ha intervenido el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés.

En su intervención, Alegría ha puesto como ejemplo de la capacidad de movilización de la ciudadanía que ha demostrado la victoria de Lula en Brasil, destacando que la participación de los jóvenes, los trabajadores y las mujeres ha hecho posible una "remontada histórica" y ha confiado en que esa misma movilización será decisiva en España.

Los avances sociales conseguidos desde 2018 no han sido fruto de la casualidad, ha expresado la dirigente del PSOE, "sino de decisiones políticas de un gobierno comprometido con la mayoría social", señalando como ejemplo el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de 735 euros a más de 1.220 euros, la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y la inversión histórica en becas, que supera los 2.500 millones de euros.

En este sentido, ha contrapuesto estas políticas con las posiciones del PP, al que ha reprochado su oposición a las mejoras salariales y sus amenazas sobre el sistema público de pensiones. Ha recordado que mientras el Gobierno de España ha garantizado pensiones dignas, durante los gobiernos del PP las subidas se limitaban al 0,25%.

Pilar Alegría ha insistido en que las elecciones del 29 de noviembre serán "decisivas" para mantener los avances sociales y determinar el modelo de convivencia que se quiere dejar a las próximas generaciones.

Los ciudadanos tendrán que elegir entre dos modelos claramente diferentes: el de los recortes, los retrocesos y el abuso de la IA, o el del progreso, el respeto y los avances sociales.

CANDIDATURAS POR HUESCA

Respecto a las candidaturas por Huesca, Alegría ha enfatizado en el carácter municipalista y la diversidad de las mismas, integradas por alcaldes, concejales y profesionales de diferentes generaciones y sectores. Ha mirado al PSOE como el partido que más se parece a la sociedad que representa y ha asegurado que los socialistas salen a ganar las elecciones.

Por su parte, Fernando Sabés ha recalcado el firme compromiso con el territorio de las candidaturas socialistas y se ha referido a los municipios como uno de los pilares territoriales fundamentales que sustentan el Estado.

"Son representativas de lo que es la provincia de Huesca, tanto en el ámbito territorial como de los diferentes sectores económicos y sociales, con especial énfasis en el sector primario", ha dicho Sabés.

"Se trata de hacer política desde abajo hacia arriba", ha dicho, para añadir que "el ejercicio del municipalismo, sobre todo desde las alcaldías de pequeños pueblos, como los de Begoña y Tania, es el mejor ejemplo de una política de proximidad". Las candidaturas del PSOE al Congreso y Senado están formadas por personas jóvenes, con experiencia en el municipalismo, en la gestión y que "sobre todo, saben escuchar", ha apostillado Sabés.

Begoña Nasarre ha recordado que en su responsabilidad en los últimos años como diputada ha tenido siempre presente el respeto entre personas y la política de proximidad que supone la política municipal, en recuerdo de su responsabilidad como alcaldesa de Alcolea de Cinca.

Como ejemplo de logros socialistas ha aludido a la garantía que tienen las personas mayores de que sus pensiones se revalorizan conforme al coste de la vida, o la mejora de los derechos laborales y salarios de los trabajadores; o el incremento del salario mínimo interprofesional, entre otras cuestiones como las becas o la protección social.

Nasarre ha hecho un guiño especial al sector primario y ha destacado que frente a la parálisis del gobierno de Jorge Azcón en Aragón, el gobierno central ha impulsado medidas para afrontar el incremento de los costes, ha impulsado importantes inversiones en modernización de regadíos y ha apostado por una gestión más eficiente del agua.

"La vivienda es uno de los grandes desafíos de nuestro país y también de nuestra provincia. El 29 de noviembre decidimos entre dos modelos: el del PSOE, con ayudas a facilitar el acceso a la vivienda y el fomento de vivienda pública y la del PP y Vox, que defienden a los grandes tenedores y miran la vivienda como negocio", ha anotado.

"Demasiadas veces el debate político se convierte en una competición de descalificaciones; yo no creo en esa manera de hacer política y la firmeza en las ideas no está reñida con el respeto", ha manifestado Nasarre, quien ha añadido que las candidaturas socialistas "defienden una política propositiva y constructiva".

Por otro lado, la número uno al Senado por la provincia de Huesca, Tania Solans, ha dejado claro que quiere llevar a la Cámara Alta su experiencia de escucha directa de "quienes vivimos en el territorio y conocemos sus necesidades". En materia de despoblación, se ha referido a las políticas de los gobiernos socialistas de los últimos años, que han contribuido a que muchos pequeños municipios crezcan: el 40% de los municipios de menos de 5.000 habitantes ha aumentado su población.

Ha reconocido que queda mucho por hacer y ha subrayado que detrás de esas cifras hay familias que deciden quedarse, jóvenes que apuestan por sus pueblos y ayuntamientos que trabajan cada día por mejorar los servicios.

Para Tania Solans, el sostenimiento y crecimiento de los pueblos pasa por las mujeres. "Quiero trasladar también la voz de las que trabajan, emprenden, cuidan y sostienen los pueblos, y que aún encuentran demasiadas dificultades para desarrollar sus proyectos de vida en igualdad", ha comentado.

Por último, Solans ha planteado un futuro con las mismas oportunidades "se viva donde se viva", con educación y sanidad públicas de calidad, pensiones que mantengan el poder adquisitivo de los mayores y salarios dignos para que los jóvenes se queden, así como facilitar el acceso a una vivienda digna. "Y frente a estas necesidades, la respuesta del PP de Jorge Azcón es negarse a declarar zonas tensionadas en Aragón", ha criticado.

LISTAS COMPLETAS

La lista del Congreso la conforman, tras Begoña Nasarre, Antonio Biescas de número dos y Elena Casaus de número tres. Como suplentes, Carlos Loncán, Beatriz Celma y José Manuel Penella.

Mientras que en el Senado, la candidatura es conjunta con Frente Amplio bajo el nombre 'Senado de Progreso de Aragón', y junto a Tania Solans en el Senado irá de número dos, Rubén Cabañas (IU), con los sustitutos María Blasco y Daniel Yoldi, y de número tres, la socialista Lorena Cajal.

Los suplentes de la número uno son Manuel Díez y Lucía Pérez; y de Lorena Cajal, Francisco Santolaria y Sonia Labrador.