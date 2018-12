Aliaga dice que el objetivo del PAR para las elecciones es ser "útil" y "resolver los problemas" de los aragoneses

Actualizado 02/12/2018 19:16:35 CET

HUESCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha asegurado que la formación está preparada "para presentar unas buenas candidaturas y programas" a las elecciones municipales de 2019, a las que se enfrentarán con el objetivo de "servir y hacer instituciones que sean estables" y "ser útil para resolver los problemas de los ciudadanos".

Aliaga ha participado este domingo, 2 de diciembre, en el 'Día del Militante', que se ha celebrado en Huesca y ha reunido a más de 200 personas entre afiliados, simpatizantes y cargos. El acto central ha rendido homenaje a los integrantes de las candidaturas municipales del Partido Aragonés en 2015.

El presidente del PAR ha explicado que el acto ha sido organizado para reconocer la labor de "todos los que encabezaron y formaron las candidaturas a las 166 listas municipales que hicimos en 2015", así como para poner de manifiesto que "ya estamos preparando lo que ha de ser la estructura para ir a las elecciones autonómicas y municipales de 2019".

Según el presidente del PAR, “les rendimos homenaje porque yo creo que han hecho un buen trabajo en esta legislatura. Estamos haciendo un buen trabajo en Madrid con la senadora y las enmiendas, los diputados autonómicos están haciendo un tarea fantástica en las Cortes de Aragón, en la Diputación provincial con toda su labor y en cada ayuntamiento, pendientes de las necesidades de los ciudadanos, para favorecer la aprobación de los presupuestos y hacer políticas moderadas sobre todo pensando en los vecinos y en sus municipios”.

"Tengo un respeto muy especial a la gente de Huesca porque aquí inicié mi vida política cuando, en el año 2007, aparecí por primera vez en unas listas electorales, encabezando la candidatura de las autonómicas por la provincia de Huesca", ha remarcado Aliaga, quien ha comentado que la jornada ha contado con intervenciones de los presidentes comarcales de la provincia.

"El denominador común entre todas las reivindicaciones de los presidentes comarcales son las infraestructuras", ha puntualizado, para detallar que, por ejemplo, desde la Ribagorza se pide llevar a término "las autovías de acceso a la Jacetania y al Alto Gállego", mientras que en Monegros se solicita que "avancen las balsas de Almudévar del Pacto del Agua".

Entre otras peticiones, las comarcas han insistido en la importancia de un buen servicio de banda ancha, dotar correctamente los servicios de bomberos para que las poblaciones estén "bien protegidas", prestar atención al oso y al lobo, además de mayor apoyo tanto a "los grandes proyectos como las pistas de esquí" como a la agricultura y a la ganadería, "que sujetan población".

MODERACIÓN

El presidente de la formación regionalista ha aseverado que "el músculo político del Partido Aragonés está bien tonificado para ofertar un proyecto de moderación, centrado y pensando en Aragón". "Está muy claro lo que pretendemos", ha dicho, para hacer hincapié en el objetivo de "ser útiles a los aragoneses para que mejoren los servicios en los territorios y haya oportunidades".

Desde el PAR se ha reivindicado este domingo la necesidad de "no estar esperando a ver qué nos dicen desde Madrid", sino "trabajar por los ciudadanos aragoneses y, en este caso, por los altoaragoneses". La jornada se ha celebrado en el Hotel Pedro I de la capital oscense.

"Criticamos que no haya presupuesto de Aragón para el 2019 y queremos que se plantee para poder hablar", ha agregado Arturo Aliaga, al tiempo que ha exigido que se apueste por las infraestructuras, se "desbloqueen las obras del Pacto del Agua y se avance" y, "sobre todo", que se insista en mantener "viva la población en los territorios", ya que, "la despoblación nos hace mella".

RATIFICACIÓN

El pasado 27 de noviembre, Arturo Aliaga, fue ratificado como candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones de mayo de 2019, según acordó la Comisión Ejecutiva de la formación aragonesista por "respaldo unánime".

"Yo estoy encantado de representar la candidatura a la Presidencia del Gobierno Aragón, una responsabilidad porque los tiempos políticos están complejos", ha defendido Aliaga, para dejar claro que está "en política" para "servir", "como he hecho a lo largo de toda mi carrera profesional y política". Así, ha mostrado su "gratitud y compromiso" con la formación.

"Si me lo piden, tengo que seguir dando la cara por un partido que me ha dado mucha satisfacción", ha señalado. "Nunca le devolveré al PAR todo lo que ha hecho por mí y me duele que otros, después de haber estado en el Partido Aragonés, no estén hoy cuando, posiblemente, sea el momento en el que más se necesita la moderación, buscar los consensos y no estar en permanente crispación".