Aliaga (PAR) descarta dialogar con Vox y dice que "lo lógico" es que PSOE y Cs "intenten" un acuerdo de Gobierno

Actualizado 30/05/2019 19:48:22 CET

ZARAGOZA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragón (PAR), Arturo Aliaga, ha descartado este jueves negociar con Vox para formar un Gobierno de los partidos del centro derecha: "No lo veo". Ha considerado que "lo lógico" es que PSOE y Cs, que suman 36 escaños de 67 en las Cortes de Aragón, "intenten" un acuerdo de legislatura y ha avisado: "estamos en el centro y de ahí no nos vamos a mover".

"Si se pone sobre la mesa, algo puedo aportar más que restar", ha dicho Aliaga, precisando que el PAR sería "el tercero de la fila, no el último". "Que cada uno asuma su responsabilidad", ha añadido, rechazando que Aragón sea "el peoncico" del "ajedrez" nacional. "No pasa nada" porque el PAR esté en la oposición, ha aseverado.

"Tengo tres escaños y un proyecto, y lo que no voy a hacer es defraudar a los que me han votado", ha proclamado el presidente del PAR, quien ha hecho hincapié en que "la responsabilidad de iniciar conversaciones y llegar a acuerdos la tienen otros" y que en ningún caso va a jugar a "frentismos", tras lo que ha criticado a los "autómatas programables" que "están esperando que tomen decisiones desde Madrid".

"El PAR no es fuerza auxiliar, ni complementaria, ni anti-bloques de nadie", ha insistido Aliaga, quien ha añadido: "que no me hagan comulgar con ruedas de molino" como "quitar pueblos o suprimir comarcas".

PROGRAMAS CONTRARIOS

Si el PP se dirige al PAR para plantear una coalición, como ha anunciado este jueves el presidente regional popular, Luis María Beamonte, Arturo Aliaga le pedirá que le plantee "qué quiere hacer, qué apoyos tiene y cuál es el proyecto para Aragón". Se ha preguntado si es necesario que el PAR aporte "más generosidad".

"Me parece un poco kafkiano plantear que entre en un Gobierno con Vox, donde todas las leyes y Presupuestos dependan de estos señores", ha dicho el presidente del PAR, en un receso de la Comisión Permanente del PAR, constituida en comisión negociadora tras las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Ha hecho notar que los programas electorales son "contrarios" y que las únicas líneas rojas que pondrá el PAR en cualquier negociación serán las relativas al "AND" de este partido.

En este contexto, ha abundado al decir que "hemos defendido la vuelta de los bienes de Sijena, el no al trasvase, el artículo 108 del Estatuto, la bilateralidad, las competencias pendientes de venir a Aragón" y, además, "no pretendemos que nadie desde Madrid nos gestione la sanidad ni la educación".

Aragón lleva 40 años "avanzando en el desarrollo autonómico dentro del marco de la Constitución y no estamos dispuestos a retroceder en competencias, identidad ni en lo que hemos conseguido avanzar con un Estatuto que define que somos una nacionalidad histórica".

COALICIÓN A LA IZQUIERDA

Además, "también es kafkiano" que el PAR se pueda coaligar de alguna forma con los cuatro partidos de izquierdas, ha opinado Aliaga, subrayando que "durante cuatro años no se han puesto de acuerdo", como se ha manifestado en los "continuos rifi-rafes" parlamentarios y la no aprobación, en 2019, de los Presupuestos autonómicos.

Aunque Aliaga puede ser un "catalizador" de este acuerdo, ha rehusado meterse "donde cuatro están riñendo". "¿El PAR qué va a aportar?", se ha preguntado.

"No lo veo claro", ha continuado el presidente del PAR, quien ha comentado que ya se conocen las políticas que impulsa Podemos, que ha opuesto a algunas "líneas muy rojas" de su partido, como continuar con las obras del Pacto del Agua, abrir una conexión con Francia para transportar electricidad, unir las estaciones de esquí del Pirineo o "que no se haga un ataque a la concertada".