ALIENTE anima a los ciudadanos a manifestarse en contra de los megaproyectos energéticos en Aragón

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) ha animado a los ciudadanos a manifestarse en contra de los megaproyectos de energía fotovoltaica y eólica previstos en distintas comarcas de la comunidad autónoma.

La manifestación tendrá lugar el domingo, 13 de marzo, a las 11.30 horas, desde el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y llegará a la plaza de España, donde se celebrará el acto final con la lectura de un manifiesto.

Con esta movilización --ha indicado la organización--, se quiere manifestar de "forma festiva y democrática" que el futuro "no está en ponernos en manos de cuatro empresas, apoyadas y alentadas por el propio Gobierno de Aragón, ni favorecer la especulación mediante un modelo basado en grandes proyectos, redes de evacuación y distribución que impacten severamente en la biodiversidad y en las actividades humanas".

El objetivo es dejar claro ante las autoridades y los responsables de decidir sobre los proyectos actuales y futuros, que hay alternativas "más justas, eficientes y sostenibles" y que el modelo

que se elija, "determinará" el futuro de los territorios y de las personas que los habitan. Por eso, el lema de la movilización es '#renovablesSIperoNOasí'.

Desde ALIENTE han indicado que todas las personas preocupadas por el futuro de Aragón, están citadas para decir alto y claro que otro modelo es posible y que la transición justa también debe ser ecológica, sostenible y democrática.

MANIFIESTO

Desde ALIENTE han alertado de la proliferación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en todas las comarcas de Aragón, con centrales de grandes dimensiones, tanto en altura --aerogeneradores-- como en extensión --parques fotovoltaicos--, promovidos por empresas con sede social fuera de la comunidad y "apoyadas económicamente por fondos especuladores, que no tienen rostro".

ALIENTE ha argumentado que el "único interés" que les mueve es el de preservar los territorios de todas las afecciones que suponen estos proyectos para la salud, la economía y actividades tradicionales de sus habitantes, así como para la biodiversidad, el Patrimonio y el paisaje de esos espacios "heredados de nuestros antepasados".

Asimismo, han indicado que les anima a movilizarse dada la certidumbre, "cada vez más evidente", de que no es el modelo que se necesita para una transición justa, ecológica y sostenible. En este sentido, han precisado que se alinean con las instituciones europeas que promueven una transición basada en el autoconsumo tanto individual, como colectivo y la generación en comunidades energéticas.

Una forma de generación distribuida que permite el consumo, almacenaje y venta de la energía en proximidad, de forma democrática, reforzando la soberanía energética de las poblaciones y permitiendo medidas efectivas contra la pobreza energética, han descrito en una nota de prensa.

ALIENTE EN ARAGÓN

La lista de colectivos convocantes está formada por Plataforma en defensa del Paisaje y la vida del Pirineo; Plataforma a favor de los paisajes de Teruel; Plataforma La Fueva No se Vende; Plataforma Unitaria contra la autopista eléctrica; Plataforma en defensa de la Estepa del Huerva; Plataforma por la Sostenibilidad de los Monegros; Plataforma en defensa de los Montes de Torrero y ANSAR.

También forman parte Ecologistas en Acción Zaragoza-Ecofontaneros; Amigos de la tierra de Aragón; Ecologistas en Acción de Monzón; Moncayo No Rebla; Plataforma en defensa de los Paisajes de la Ibérica; Plataforma Montañas de Aragón; Plataforma en defensa del territorio de Cinco Villas; Plataforma Renovables ASÍ NO Peñaflor; y Plataforma Leciñena no se vende.