Ana Alós, Rocío Dívar y Alberto Herrero, cabezas de lista del PP al Congreso por Huesca, Zaragoza y Teruel. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular en Aragón, Ana Alós, volverá a ser la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Huesca en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre; la vicesecretaria general de los 'populares' aragoneses y senadora, Rocío Dívar, se estrena como la número uno por Zaragoza; mientras que el diputado Alberto Herrero repetirá al frente de la lista por Teruel.

Desde el PP en Aragón han destacado la "capacidad y el compromiso" de los tres candidatos con sus provincias y con el proyecto de prosperidad y reconstrucción de España que lidera el presidente del PP nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno central, Alberto Núñez Feijóo.

"Son los mejores candidatos, con una experiencia contrastada y preparados para trabajar desde el Congreso por el cambio que necesita España", han apuntado desde la formación 'popular'.