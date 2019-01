Andorra y comarca se movilizan para exigir a la ministra de Transición Ecológica un futuro para la zona

Publicado 23/01/2019 14:12:59 CET

"Si la gente emigra, va a ser muy difícil que vuelvan porque no habrá empresas generadoras de empleo", ha dicho la alcaldesa Sofía Ciércoles

ANDORRA (TERUEL), 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad turolense de Andorra y su comarca se han movilizado este miércoles, 23 de enero, para pedir a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien han recibido con abucheos y gritos de protesta, un futuro para la zona.

Ribera se ha reunido en ese municipio con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, alcaldes y agentes sociales tras el anuncio de Endesa del cierre de la Central Térmica ubicada en esta población y de que la empresa Samca haya comunicado el cese de la actividad en la mina de Ariño.

'Andorra no se vende, se defiende', 'Señora ministra, dé la cara' y 'Queremos elegir donde vivir' son algunos de los lemas que las cientos de personas congregadas en la plaza del Ayuntamiento han coreado. Además, gran número de comercios y viviendas de la localidad lucen carteles donde se puede leer 'Se vende. Razón: Ministerio', que tienen una réplica para el Gobierno de Aragón y Endesa.

'La central sin inversión nos lleva a la despoblación', 'Endesa juega con los trabajadores y sus familias', 'Salvemos Teruel, 'Carbón+Reindustrialización=futuro' han sido algunos de los carteles que han portado los ciudadanos que se han concentrado en la plaza del Regallo y a lo largo todo el recorrido hasta el acceso al Ayuntamiento.

A la llegada del presidente de la Comunidad, Javier Lambán, varias personas han departido con él y le han reclamado apoyo en la plaza del Regallo y antes de acceder al consistorio, donde también le han increpado con gritos de 'fuera' y 'nos has vendido', igual que a la llegada de la ministra a la casa consistorial.

'Escucha, ministra, Andorra está en la lucha' y 'Queremos trabajo' han sido 'son otros de los lemas coreados por los ciudadanos, que portaban numerosas pancartas.

Durante la espera, se han vivido momentos de tensión cuando algunos de los concentrados han movido las vallas de protección colocadas a las puertas del ayuntamiento y han forcejeado con la Guardia Civil, ya que se han desplegado agentes para controlar los accesos a la plaza y al edificio consistorial.

ALTERNATIVAS

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, mientras esperaba la llegada de la ministra, que mientras no haya alternativas y "se dé cerrojazo" a la central térmica "tenemos un serio y grave problema" y, por eso, ha reclamado "alternativas" antes de cerrar una actividad "que está generando riqueza, industria y empleo, no solo en Andorra, sino en toda toda la provincia y todo Aragón".

"Tenemos que ser capaces de hacer ver a la ministra que no puede autorizar el cierre de la térmica, mientras no haya alternativas" porque si "la gente emigra, va a ser muy difícil que vuelvan después ya que no habrá empresas generadoras de empleo", ha esgrimido Ciércoles.

La alcaldesa se ha mostrado "emocionada" por la respuesta de Andorra y la movilización de sus habitantes. "Era una situación que no esperaba vivir porque siempre he tenido esperanzas, siempre he creído que había alternativas y que a los territorios más desfavorecidos no nos pueden dar carpetazo", ha apuntado Ciércoles.

Ha añadido que el suyo es un "pueblo luchador", algo que ha deseado que perciba la ministra, quien, además de firmar en el libro de honor el municipio, va a recibir del municipio una escultura del labrador y el minero, réplica de la que hay en la plaza del Regallo, "el símbolo que más apreciamos" porque "es nuestro pasado, presente y tiene que seguir siendo nuestro futuro", ha relatado al alcaldesa.

El delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Central Térmica de Andorra, Antonio Planas, ha reclamado "soluciones ya" a la ministra porque "ya llegamos tarde" y "el clamor" de la calle "se lo pide". Igualmente, le ha solicitado que exija a Endesa "que cumpla con este pueblo porque lleva muchos años aquí".

Planas ha considerado que tras los últimos acontecimientos la central cerrará en medio año porque "no tiene carbón para quemar" y por eso ha instado a "empujar todos para levantar el pueblo; es lo que nos toca, si no se morirá la comarca y la provincia, donde somos pocos y muy dispersos y no lo podemos permitir".

El responsable de UGT en Teruel, Alejo Galve, ha indicado que con estas movilización la ciudadanía dice que "ya vale de que venga a reírse de una población que se está muriendo y puede desaparecer, si no nos traen alternativa".

Por eso, ha confiando en que, "de una vez por todas, la ministra quiera explicar algo y traiga alternativas" que "puedan venir a esta comarca, si no, la situación es muy grave y las movilizaciones se intensificarán".

CARBÓN RENTABLE

Un minero jubilado, Manuel Cirujeda, que viven en la cercana localidad de Alcorisa, ha opinado que "se tenía que haber defendido un poco más el carbón de Teruel, que era de los más rentables, con una central térmica a un paso de nuestras minas". Sin embargo, ha comentado, Endesa "se va a ir a quemar carbón del extranjero a otras centrales de España" y eso "no es transición justa".

A su entender, habría que dejar una reserva estratégica del carbón en España que fuera lo último que se quemara en el país. "Toda la provincia es la que está abandonada" ya que faltan infraestructuras, banda ancha, apoyo a la agricultura y hay despoblación, pero "no hay ningún gestor, ni político que haga nada serio" por este territorio, ha criticado.

Por su parte, la andorrana Ana Corral, hija y hermana de mineros, ha pedido a la ministra que "recapacite" ella y su grupo parlamentario de lo que van a hacer "con una comarca y una provincia entera porque como Endesa cierre, Teruel se muere" y si ahora "hay poco trabajo" entonces "habrá cero". "No esperábamos esto de parte de Endesa, pero como fue vendida nos arriesgábamos a todo", se ha lamentado.

El trabajador de una subcontrata de la mina de cielo abierto de Samca en Ariño, Francisco Espada, que lleva 35 años en este sector en la zona de Teruel, ha explicado que la semana pasada les comunicaron que no podían seguir trabajando y ahora están de vacaciones a la espera de que les recoloquen.

A su entender, "esto es una lucha de toda la provincia, no solo de Andorra como pueblo, ni de las cuencas mineras", para asegurar que "aquí hay carbón para cien años" y "lo que hay que tener es voluntad para que la central térmica esté abierta y consumir carbón nacional".