Ángel Víctor Torres destaca en Binéfar (Huesca) la aportación de la inmigración que "genera economía"

Ángel Víctor Torres anuncia que no se presentará a las elecciones generales: "Mi prioridad es Canarias" - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

BINÉFAR (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha destacado que hay inmigrantes que "vienen a trabajar, a aportar, a sudar, a entregar lo mejor de sí mismos y que generan economía". Por ello, ha abogado por darle las "mejores condiciones", porque eso que aportan, en estos momentos, "también" lo han hecho los españoles en otros momentos.

En este sentido, se ha declarado partidario de "defender" el cumplimiento de la legalidad, la protección de los derechos humanos y también el derecho internacional.

"Es verdad, y hay que decirlo con claridad, que hay personas que han traspasado las fronteras y no van a tener posibilidad de caminar dentro de la legalidad en ese país al que han llegado, que en este caso es España", ha comparado.

Sobre el papel de las administraciones más pequeñas para favorecer la integración de los inmigrantes, que en localidades como Binéfar (Huesca) alcanzan el 20 por ciento de la población, el ministro al recordar su etapa de alcalde del municipio de Arucas (Gran Canaria), de unos 40.000 habitantes, ha dicho que "lo primero es tener el apoyo y la colaboración de las administraciones supramunicipales".

Al respecto, ha citado a las diputaciones provinciales, los cabildos en Canarias, los gobiernos autónomos y "por supuesto, el Gobierno de España".

DIVERGENCIAS

Ha reconocido que la alternancia hace que haya gobiernos de distintos signos políticos y mientras hay quienes ven la inmigración como una "realidad y oportunidad", los hay que lo ven como una "amenaza" y otros "están absolutamente en contra", ha diferenciado.

"Hay quienes afirman como hace la ultraderecha que lo que hay que hacer con los inmigrantes que llegan es devolverlos automáticamente cuando eso no se puede hacer es ilegal y ni siquiera lo hacen cuando ellos llegan a los gobiernos. Están en algunos gobiernos, en las comunidades autónomas, también en corporaciones locales y saben que el derecho internacional, la ley superior del menor está muy por encima de postulados que no son y no tienen carácter humanitario", ha razonado.

A su entender, lo que "no se puede hacer" es decirle al inmigrante que viene a trabajar en ciertas condiciones "penosas", "a ese sí y luego no al que consigue derechos, camina y se integra", ha comparado.

Ha abogado por un país donde "haya derechos, integración, donde aflore absolutamente todo dentro de la legalidad y no que se margine al que viene de fuera o que se le explote.

"LO IMPORTANTE"

"Aquí lo importante es saber qué queremos con respecto a la inmigración", ha dicho tajante Torres para recordar que España ha sido país de emigrantes y ahora hay una gran población inmigrante para deducir que el fenómeno de la migración es "consuetudinario y va unido a la condición humana".

Al respecto, ha dicho que "siempre ha habido, hay y habrá movimientos migratorios, diásporas y éxodos", lo que supone que hay momentos donde "unos somos los que nos vamos, años 40, años 50 del siglo pasado, y hay momentos en donde otros somos los que recibimos siendo los mismos", como ocurre en la actualidad con la inmigración de Latinoamérica o de África.

"Los inmigrantes van a los lugares donde hay prosperidad, avance, economía, no se le quita el puesto de trabajo a nadie porque aquí están los índice de mayor ocupación que tiene nuestro país, de todos los que somos españoles los que vienen de fuera", ha expuesto.

Torres ha apuntado que el PSOE es partidario de la regularización de "quienes estaban en España antes de acabar el año anterior" para comentar que "esto no ha sido nuevo" porque lo han hecho en otros momentos, "el Gobierno del PP en dos ocasiones siendo José María Aznar presidente del Gobierno de España, sin embargo, ahora lo niegan ponen palos en las ruedas y dicen que eso no da avances a nuestro país".

Tras esta exposición, ha deducido que el PSOE y PP hay dos puntos de vista "distintos" para resaltar la importancia que tiene la integración del fenómeno migratorio en lugares como Binéfar, donde ha acudido a clausurar el XIII Foro Rural "Población e Inmigración en la Comarca de La Litera: Desafío social en tiempos de cambio".

Torres ha agradecido que le hayan cursado la invitación para esa clausura en la que ha recordado cómo España es un país "atractivo" para que personas del exterior vengan a "aportar lo mejor de sí mismos y también hacer engrandecer económicamente a este país", un fenómeno que "forma parte de la historia, idiosincrasia y por tanto del presente y futuro de este país".

"ASUNTO CENTRAL"

Sobre las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ha emplazado al nuevo Ejecutivo central que salga de las elecciones del 29 de noviembre a tener un mayor control de las fronteras, Ángel Víctor Torres ha contestado que este asunto "debería quedar fuera de lo que son los esquemas de debates partidarios".

No obstante, ha reconocido que la inmigración "casi ocupa hoy un lugar central y lo va a hacer en la campaña electoral que se avecina", ha vaticinado.

Torres ha recordado que ha sido designado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, coordinador de la Comisión de Inmigración, que le ha supuesto un "trabajo duro" y que ya en su primera actuación "fue sinceramente frustrante" porque intentó a través de una proposición de ley que los distintos grupos políticos, al menos, la admitieran a trámite para poder avanzar en el asunto que tiene que ver con una población vulnerable como son los menores no acompañados.

"A pesar de mis intentos que fueron con el Partido Popular con su dirección, con su máximo responsable y también con presidentes autonómicos, como Azcón, no conseguimos que el PP, al menos admitiera a trámite la proposición de ley y sin embargo no cejamos, seguimos avanzando, trabajando y negociando."

Finalmente, una de las cosas "más hermosas" y de las que se siente "orgulloso" como cargo público, es que se pudiera aprobar un Real Decreto Ley, que se convalidó en el Congreso de los Diputados, para que los menores no acompañados, que llegan de distintos lugares del mundo buscando un futuro mejor "no estén asignados en los territorios fronteras, como es Ceuta, Melilla y Canarias, como en otros momentos ha sido Andalucía o el Levante español".

En esta segunda ocasión el Real Decreto Ley salió adelante y, sin embargo, "tampoco el PP lo apoyó" porque votó en contra incluso yendo en contra del Gobierno de Ceuta, que preside Juan José Vivas, o del Gobierno de Melilla, que también lo pedía y del Gobierno de Canarias, donde cogobierna el Partido Popular.

"Por lo tanto, yo creo que hay cuestiones, conozco bien el fenómeno migratorio de África en una comunidad que geográficamente está donde está, pero que es Europa, el que debería ser un asunto que debiera quedar fuera de lo que son los esquemas de debates partidarios. Sin embargo, casi ocupa hoy un lugar central y lo va a hacer en la campaña electoral que se avecina".