Ángela Aured y Antonio Clos ganan los premios extraordinarios del 140 Certamen Oficial de Jota Aragonesa

Ganadores del 140 Certamen Oficial de Jota Aragonesa de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa ha celebrado este domingo, 11 de octubre, su gran final en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, con la proclamación de los ganadores de sus modalidades de canto y baile. Ángela Aured Sánchez y Antonio Clos Andrés, en canto, y la pareja formada por Paula Allueva Láinez y David Pérez Herrer, en baile, han obtenido los premios extraordinarios de esta edición.

El certamen alcanza sus 140 ediciones consolidado como el concurso más veterano dedicado a esta manifestación cultural aragonesa y una de las citas tradicionales de las Fiestas del Pilar.

La final, que ha comenzado a las 10.00 horas, culmina un proceso que arrancó con las pruebas de selección de los días 19 y 20 de septiembre y continuó con las semifinales del 3 y 4 de octubre.

En la modalidad de Premio Ordinario de canto, Paquita Urbano Palazón ha obtenido el primer premio de cantadoras y Cristina Vidal Gimeno, el segundo. En la categoría de cantadores, el primer premio ha correspondido a Guillermo Olivares Alcaide y el segundo, a Guillermo Lucea Herrero.

En baile ordinario, la pareja formada por Marta Biel Soriano y Miguel Tomás Romero ha logrado el primer premio, mientras que Alejandra Ezpeleta Castilla y Hugo Vijuesca Beltrán han recibido el segundo.

Los premios extraordinarios están dotados con 1.700 euros en cada categoría de canto y 3.400 euros para la pareja de baile. En la modalidad ordinaria, los primeros premios de canto cuentan con una dotación de 950 euros cada uno y los segundos, de 750 euros. En baile, las dotaciones son de 1.900 euros para la primera pareja clasificada y 1.500 euros para la segunda.

El jurado de canto ha estado integrado por José Luis Melero Rivas, Pilar Mendi Aznárez, Isabel Solano Fernández, Alberto Turón Lanuza y Roberto Plo Villa. Por su parte, el jurado de baile ha estado formado por Concepción Mormeneo Zapata, Fernando Ortiz de Lanzagorta i Vivet, Alex Aldea Redondo, Ivánhoe García Suerio y Ederlinda Gracia Andrés.

La celebración continuará este lunes, 12 de octubre, a las 17.00 horas, cuando los ganadores de los primeros premios y de los premios extraordinarios actúen en el escenario Ámbar Fuente de Goya, en la plaza del Pilar. Compartirán esta cita con quienes han resultado premiados en el Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil, acercando al público el talento y el relevo generacional de la jota en el día grande de las fiestas.