Aprobada una moción de Vox para que se publiquen en la web los gastos de los grupos municipales de Zaragoza

ZARAGOZA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado --con el apoyo del PP, Ciudadanos y Vox, y la abstención del PSOE, Podemos y ZeC-- una moción de Vox para que hacer públicos en la web municipal los importes globales percibidos por los grupos municipales anualmente y habilitar la posibilidad de que se pueda hacer pública la justificación de sus gastos, sin necesidad de que los ciudadanos hayan de ejercer su derecho de acceso a la información según los artículos 29 y 31 de la Ley 8/2015.

Otro apartado, en el que se ha admitido una enmienda de transacción de Cs, pide seguir publicando en la web municipal los informes de la Intervención municipal en cumplimiento con la legislación vigente.

También se pide iniciar los trabajos de modificación de la Ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de Zaragoza para su adaptación a las previsiones de la Ley 8/2015, de 25 de marzo de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha considerado que no debería generar problema por parte de los grupos dar a conocer el desglose de los gastos de los grupos. "No debería haber muchas objeciones a esta solicitud de transparencia de las dotaciones de los grupos porque es contradictorio publicar el patrimonio personal fuera de la política y que afecta a la esfera personal, con el hecho de que no exista esta transparencia para la gestión y gasto de lo que perciben los grupos municipales".

"POSTUREO"

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que la moción ya se cumple porque los importes globales de los grupos municipales están en la web y los presupuestos. Ha agregado que los gastos cada grupo los hace públicos como considera --en el caso de Podemos en su web--, y los otros aspectos transcienden al pleno. A su parecer, es una moción de "postureo".

La concejal del grupo municipal de ZeC, Luisa Broto, ha recordado que los datos están fiscalizados por intervención y la Cámara de Cuentas y ha subrayado que no gastar una subvención no es que se haya utiliza correctamente, sino una inacción. Le ha criticado a Vox que la moción es un barniz de transparencia y ha expresado su extrañeza por la insistencia en este asunto porque "tiene otro objetivo que no logramos alcanzar".

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha dicho que Vox "no puede crear sombras de duda" sobre la independencia de la intervención general en los asuntos que fiscalice.

La portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, ha coincidido con al portavoz de Cs en recordar que las dotaciones de los grupos municipales son públicas y todas las facturas de gasto están fiscalizadas. No obstante, en aras de la transparencia ha trasladado su apoyo.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha manifestado que la moción ya se cumple y solamente falta adaptarla a una ley posterior. "Es una moción engañosa porque hace flaco favor a la institución al decir de forma velada que no somos transparentes cuando todos hemos sido exquisitos en la transparencia".