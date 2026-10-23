Aragón abona más de 244 millones de euros del anticipo de las ayudas directas de la PAC 2026

El pago comprende cuatro tipos de ayudas y alcanza el 75 % de los importes correspondientes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pago del anticipo de las ayudas directas por superficie correspondientes a la Política Agrícola Común (PAC) de 2026, por un importe total de 244.235.612,14 euros, se realizará este viernes.

El pago comprende cuatro tipos de ayudas y alcanza el 75% de los importes correspondientes, el porcentaje máximo permitido para este anticipo, han indicado desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

Del total de 31.000 solicitantes de la PAC en Aragón para esta campaña, aproximadamente 27.000 percibirán el importe correspondiente a una o varias de estas ayudas por superficie.

El anticipo incluye los pagos de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, el Pago Redistributivo, el Complemento a Jóvenes Agricultores y los Ecorregímenes, con importes diferenciados para cada una de estas líneas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS

La mayor parte del anticipo corresponde a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), con un importe de 140.773.251,38 euros.A continuación, se sitúan los Ecorregímenes, con 71.121.834,96 euros, y el Pago Complementario Redistributivo (PCR), al que se destinan 27.767.168,08 euros.

Por su parte, el Pago Complementario a Jóvenes Agricultores (PCJ) alcanza los 4.573.357,72 euros.En conjunto, estas cuatro líneas suman los más de 244,2 millones de euros correspondientes al anticipo de la campaña PAC 2026.

Por otro lado, no todos los expedientes de la campaña de 2026 se incluyen en este primer anticipo.Los principales motivos son que determinados solicitantes no han pedido ayudas por superficie o no disponen de una asignación de derechos que permita efectuar el pago correspondiente.

En menor medida, también existen expedientes con controles administrativos pendientes de resolver o registrar, así como otros que se encuentran inicialmente bloqueados por deudas pendientes de liquidación.

Para la preparación de este anticipo se han tenido en cuenta las alegaciones y modificaciones admisibles presentadas por los solicitantes desde el mes de junio hasta el 11 de septiembre de 2026, con el fin de incorporar los cambios correspondientes antes de generar el pago.