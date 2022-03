Aragón analiza si hay equilibrio con Cataluña en la propuesta para los JJOO 2030 enviada por el COE

ZARAGOZA/BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha señalado que el presidente del Ejecutivo regional, Javier Lambán, ha recibido este lunes una carta del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, que incluye una distribución de pruebas para la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2030 en el Pirineo y se está analizando "si existe equilibro" en la propuesta con Cataluña.

Faci ha recalcado que la participación "en condiciones de igualdad" es la condición "fundamental" para que Aragón acepte presentar un proyecto conjunto con la Generalitat de Cataluña, para albergar la cita olímpica.

Debe haber igualdad en condiciones como el número de pruebas y las sedes, y "si ese equilibrio no se produce, el Gobierno de Aragón hará una propuesta", ha apuntado el titular de Deporte.

Para que el Ejecutivo aragonés firme esta propuesta, tiene que estar incluido "todo lo que confiera a la candidatura, no solo la distribución de pruebas, sino que tiene que estar contemplado el número de estaciones que intervendrán, el número de sedes, el nombre de la candidatura y el lugar de celebración de las ceremonias de inauguración y clausura", ha sentenciado Faci.

En la misiva, firmada por el presidente del COE, se explica la propuesta de distribución de sedes "presentada, debatida y acordada" en la comisión técnica formada por el COE, el Gobierno central, la Generalitat y el Gobierno de Aragón, y ahora estos gobiernos deberán validarla para continuar los trabajos técnicos del proyecto.

CONTENIDO DE LA CARTA

La carta señala que Cataluña acogerá las pruebas de esquí alpino, snowboard, freestyle, esquí de montaña y hockey sobre hielo, y Aragón el esquí de fondo, el biatlón, el curling y el patinaje artístico y de velocidad, mientras que el Bosbleigh, Lush, saltos de esquí y la combinada nórdica se harán en una sede fuera de España que todavía no se ha decidido --Sarajevo es una de las opciones sobre la mesa-- y tampoco está cerrado dónde se harán las ceremonias de inauguración y clausura.

Además de acordar la distribución de las pruebas entre Cataluña y Aragón ya se ha decidido la ubicación exacta de la mayoría de las disciplinas teniendo en cuenta los requerimientos de las federaciones internacionales.

Así, el esquí alpino se hará en la pista de La Molina-Masella (Girona); el snowboard y el freestyle en Baqueira-Beret (Lleida); el esquí de montaña todavía no se ha cerrado, pero una de las opciones sobre la mesa es que lo acoja la pista de Boí Taüll (Lleida), mientras que el hockey sobre hielo se celebrará en dos pabellones, uno que requiere un mínimo de 10.000 personas de aforo, que será el Palau Sant Jordi, y otro que requiere 6.000, que todavía no se ha decidido.

En Aragón, las pruebas de patinaje se harán en Zaragoza, el curling en la pista de hielo de Jaca (Huesca), y el esquí de fondo y el biatlón se podrían hacer en la estación de Candanchú (Huesca).

CATALUÑA

Después de que la Generalitat haya recibido la carta del COE, la coordinadora de la Generalitat del proyecto olímpico, Mònica Bosch, ha destacado que ha sido un acuerdo alcanzado por los tres gobiernos en la comisión técnica por lo que no contempla que Aragón se pueda descolgar del pacto, pese a que el viernes dijera que no se ha llegado a ningún acuerdo: "No vamos a entrar en esta discusión porque es un acuerdo que llevamos muchos meses trabajando".

Al ser preguntada por si cree que el reparto de disciplinas es equilibrado entre Cataluña y Aragón, ha defendido que es la propuesta "más competitiva" para presentar la candidatura al Comité Olímpico Internacional (COI).

Asimismo, ha subrayado que la Generalitat ha tenido la voluntad de que el "centro" de las pruebas sea en el Pirineo y que se puedan utilizar las instalaciones existentes, de manera que no prevé que se construyan nuevos pabellones, ni se tengan que ampliar las pistas de esquí.

Sobre el nombre de la candidatura, Bosch ha afirmado que todavía no han hablado sobre ello y ha dicho que ahora será el momento de trabajarlo para llegar a un acuerdo en este sentido.

Este proyecto de candidatura está condicionado a que la ciudadanía del Pirineo catalán la valide en la consulta que quiere impulsar la Generalitat y está previsto que en los próximos días el presidente catalán, Pere Aragonès, firme el decreto que aprueba la iniciativa institucional para convocar la votación.