ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP, con el 36,47% de los votos obtiene 6 escaños en Aragón, uno menos que en 2023, cuando cosechó el 36,26% de los sufragios. Estos resultados provisionales, al 56,45% escrutado, dan 4 escaños al PSOE, manteniendo los que tenía, con el 29,08% de los votos. Los socialistas sacaron el 31,12% de los votos en julio de 2023.

Vox, con el 18,40% de los votos ha doblado su representación, pasando de 1 a dos diputados. En los pasados comicios generales consiguió el 14,62% de los sufragios.

CHA Frente Amplio logra un diputado, con el 10,38% de los votos. Por su parte, Teruel Existe no tiene representación.