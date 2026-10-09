Arancha Simón afirma que los agricultores "no riegan con anuncios, sino cuando las obras están terminadas"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que los agricultores "no riegan con anuncios, sino cuando las obras están terminadas". Le ha interpelado el diputado del PSOE Marcel Iglesias.

La consejera ha señalado que "los regadíos no se hacen de un año para otro" y que actualmente están en obras los sectores donde se iniciaron los trabajos en 2019, no en 2022, apuntando que sectores como Bardenas II y Monegros II "se dibujan en los años 90 y el Estado los pagó tres décadas después". Ha comentado que las obras del pantano de Mularroya han durado 17 años, una obra que no depende del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón de Jorge Azcón quiere "avanzar en las transformaciones pendientes, seguir modernizando los regadíos y, sobre todo, procurar que las inversiones sean asumibles para los agricultores".

"Hemos pasado de las acequias y el riego a manta a instalaciones cada vez más modernas, ya sea con la inspección, el goteo, el telecontrol, y eso ha permitido mejorar, considerablemente, la gestión del agua", pero "algunas modernizaciones han incrementado los costes energéticos que soportan las comunidades de regantes" y "hay comunidades que han realizado inversiones importantísimas y después tienen que hacer frente a unas facturas eléctricas que no pueden pagar", por lo que el Departamento está trabajando para incorporar energías renovables a esas instalaciones de riego.

"De poco nos sirve disponer de unas instalaciones de primera división si después el agricultor tiene grandes dificultades para pagar esas cuentas", ha considerado Simón, añadiendo que "el verdadero reto ya no es solamente llevar agua, el reto es conseguir que los agricultores puedan utilizarla". El Departamento está implementando proyectos en comunidades como las de Altorricón, San Blas o Alcanadre.

DAR RESPUESTA A LA CRISIS

Marcel Iglesias ha urgido a "dar respuesta a la crisis, a la subida de costes" del gasoil y los fertilizantes que están sufriendo los agricultores y ganaderos y "que han provocado las políticas bravuconas de la ultraderecha mundial de Trump", ante las que "solo el Gobierno de España de Pedro Sánchez les ha ayudado", mientras que "el Gobierno de Aragón, de momento, no ha puesto ni un euro", aunque "ha anunciado ayudas a regañadientes".

Para el diputado socialista, los nueve millones de euros de ayudas del Gobierno regional son "absolutamente insuficientes y llegan tarde" porque los agricultores y ganaderos "necesitan la ayuda ahora, como les está llegando del Gobierno de España, no dentro de seis meses".

"Hace falta un paquete de ayudas potente, que de verdad ayude a los agricultores, que tenga unas cuantias suficientes" porque "la media de 400 euros por agricultor no da ni para pipas".

El parlamentario del PSOE ha realzado el valor de la agricultura familiar y ha dejado claro que "el futuro de Aragón pasa por la politica hidráulica", recalcando que el Gobierno de España "ha hecho una inversión histórica en Aragón", quejándose de que el Gobierno de Azcón "no ha impulsado ni una sola hectárea de nuevo regadío" desde 2023.

Ha afirmado que Vox es "un partido trasvasista" y ha preguntado "qué van a hacer", exigiendo a la consejera que "no haga trampas" y "no se apunte los tantos de los que le precedieron, alguna de las 30.000 hectáreas que puso en marcha el Gobierno de Lambán" en el sifón de Cardiel, las balsas de La Portellada y Fraga. Le ha preguntado "qué sectores van a impulsar ustedes de verdad, con qué comunidades de regantes, con cuántas hectáreas y en qué municipios".

Iglesias ha indicado que Aragón es la segunda comunidad autónoma con más hectáreas en proceso de modernización de regadíos, con una inversión del Estado de 414 millones de euros.

El parlamentario ha expresado que la disyuntiva es "casas para la gente o fondos buitre, agua para los ríos y para el regadío sostenible o para los centros de datos, agricultura familiar o fondos de inversión especulativos, agua para el futuro de Aragón o para el trasvase del Ebro del Partido Popular y de Vox".