Arranz (Vox): "La orientación sexual no es motivo para regar con subvenciones a determinados grupos de personas"

Archivo - El diputado autonómico de Vox David Arranz. - VOX - Archivo

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Vox en Aragón David Arranz ha afirmado este miércoles, 14 de enero, que "la orientación sexual no es motivo para regar con subvenciones a determinados grupos de personas". Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha respondido a la diputada del PSOE Mónica Iglesias, quien ha criticado la supresión de unas subvenciones para igualdad de trato y contra la discriminación LGTBI-fóbica en la convocatoria publicada por el BOA el viernes pasado.

"Realmente lo que se convoca es una subvención que se enmarca en la línea de fomento de la igualdad de oportunidades y promoción de la igualdad de trato de personas con discapacidad, una convocatoria que está dotada con 516.000 euros; por tanto, estamos hablando de una convocatoria de igualdad de trato para personas con discapacidad".

"Nosotros no consideramos que las personas LGTBI estén dentro de ninguna discapacidad", ha enfatizado Arranz, añadiendo que el Gobierno de Aragón PP-Vox se niega a "encuadrar a estas personas dentro de la discapacidad y porque eso entre otras cosas no es igualdad, es todo lo contrario".

"Defendemos la igualdad, la dignidad de todas las personas, el respeto que merecen todas las personas y, sobre todo, la igualdad real", ha proclamado el diputado de Vox, insistiendo en que "la orientación sexual no es motivo para regar con subvenciones de dinero público a determinados grupos de personas".

"Es la izquierda quien trata siempre de colectivizar a estas personas LGTBI y de instrumentalizarlas para su causa de izquierdas. Ni son todas de izquierdas, ni quieren ser colectivizados, ni merecen esa protección especial que quieren darles".

"Lo normal es que las personas de izquierdas rechacen esa colectivización y esa instrumentalización porque realmente no quieren ser utilizados, tienen los mismos problemas que cualquier persona a la hora de pagar en el supermercado o de llenar la gasolina del coche y, precisamente, es la izquierda quien llena las calles de esas subculturas o esas personas procedentes de otras culturas que son los que denigran a los homosexuales y, en sus países, pues los cuelgan de grúas o los lanzan de azoteas", ha dicho.

David Arranz ha emplazado a "proteger nuestras fronteras para que esas personas no estén viviendo entre nosotros" argumentando que "eso sí que sería proteger también a las personas homosexuales y a las no homosexuales".

Se ha dirigido a Mónica Iglesias para pedirle que realice estas declaraciones "en Yemen, en Irán, en Arabia Saudí", proclamando que "las personas LGTBI no tienen, a día de hoy, ningún tipo de discriminación en nuestro país y en Aragón, por supuesto, tampoco".

"En España vivimos con los mismos derechos y libertades todos, independientemente de la orientación sexual de cada uno", ha manifestado David Arranz.

A su juicio, "lo irracional es montar la pataleta que ha montado --la diputada del PSOE-- por una supuesta homofobia con una convocatoria de una subvención de 516.000 euros para personas con discapacidad, que es algo que, por otro lado, cualquier aragonés normal, cualquier aragonés vecino ve con buenos ojos que se ayude con recursos públicos a las personas más frágiles de la sociedad y que merecen esa protección de la administración que desde luego no son las personas homosexuales".

"Si hay algún homosexual que tenga algún tipo de discapacidad o que sea familiar de una persona discapacitada evidentemente ahí se va a poner la igualdad, eso sí que es igualdad; entonces le respondemos que así no hay ningún tipo de discriminación, hay una convocatoria de 516.000 euros para la discapacidad y deberíamos congratularnos y celebrarlo en una sociedad sana y normal como la aragonesa".