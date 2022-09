La artista Ira Torres, ganadora de la segunda edición de 'Call for artists', con su obra Piedad

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista Ira Torres ha sido la ganadora de la segunda edición del concurso 'Call for artists' con su obra Piedad, premiada con 1.500 euros y que podrá visitarse en la Galería Carmen Terreros de Zaragoza, a partir del 10 de octubre, a las 19.00 horas, en una exposición que recogerá también las obras finalistas: I wanna take you higher, de Rocío Agudo; Subsueño, de Fátima Tomás; Cloud Forest: our downfall, de Manuel de Vega Leoz; y Otros bastidores, de Alba Lorente.

El objetivo de este concurso, organizado por la Universidad San Jorge, en colaboración con la Galería Carmen Terreros, es fomentar la cultura artística emergente aragonesa y promocionar el talento joven.

Asimismo, a través de 'Call for artists' ambas entidades quieren generar sinergias entre la práctica artística emergente y el mercado del arte, así como dar visibilidad y ofrecer oportunidades a los jóvenes creadores aragoneses poniéndolos en valor, han explicado en una nota de prensa.

El jurado, que ha destacado el alto nivel tanto creativo, como técnico de las obras, ha estado compuesto por Carmen Sánchez Monterde, responsable de Actividades Sociales y Culturales de la USJ; Carmen Terreros, galerista, comisaria y crítica de arte; Desirée Orús, crítica de arte, comisaria de exposiciones y presidenta de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte; Ricardo García Prats, director del Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora (Teruel); y, como secretaria, María Blasco, artista, comisaria docente y gestora cultural, especializada en arte y nuevas tecnologías, que forma parte de Cultura USJ.

La exposición podrá visitarse hasta el 26 de octubre en la Galería Carmen Terreros y del 1 de febrero al 31 de marzo de 2023 en la sala Espacio en blanco, situada en el hall de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge.