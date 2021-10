Arturo Aliaga: "Ahora estamos pagando la falta de política industrial en Europa"

El vicepresidente del Gobierno aragonés subraya que esta Comunidad Autónoma es un lugar "propicio" para la actividad económica

"Está claro" que la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 "la tiene que presentar un Estado", no una sola región

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, también consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, ha afirmado: "Ahora estamos pagando la falta de política industrial en Europa", en alusión expresa a la crisis de escasez de componentes, como los microchips del sector de la automoción, que ha afectado de lleno a la Comunidad Autónoma.

En una entrevista concedida a Europa Press, Aliaga ha expuesto que la UE "no ha tenido, en los últimos años, una política industrial clara de no ser tan dependiente de Asia", de manera que "falta concretar la política industrial y minera", haciendo notar que los países europeos no solo dependen de China para adquirir productos elaborados, sino minerales como silicio, galio o talio.

"La dependencia de fuera de nuestras fronteras es total", ha lamentado el titular de Industria, añadiendo que ahora se está notando la conversión de España en una economía de servicios y su consecuente desindustrialización, un proceso más matizado en Aragón, donde la industria y la energía aportan el 21 por ciento del PIB regional, mientras que en el ámbito nacional el porcentaje baja a 13 puntos.

El consejero ha avisado de que "se están cerrando industrias básicas electrointensivas, lo que va a producir una mayor dependencia salvo que se haga un esfuerzo brutal en la economía circular".

En este contexto, ha continuado diciendo que "Aragón reúne las condiciones ideales" para incrementar su producción industrial, al disponer de suelo, capacidad logística, gas natural y energías renovables, así como la "paz social" y "la capacidad de buenos titulados que salen de nuestras universidades", junto con el refuerzo de la Formación Profesional".

Por todo ello, "Aragón es un lugar propicio" para la actividad económica, mencionando el caso de Becton Dickinson, que pondrá en marcha una planta de fabricación de productos sanitarios en Zaragoza, o Amazon Web Services (AWS), que abrirá tres centros de datos en Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego.

DESCARBONIZACIÓN

Aliaga se ha mostrado convencido de que la descarbonización de la economía es "una tendencia que se va a imponer", para lo que España cuenta con "proyectos muy ambiciosos" para atender a las empresas que piden energía de fuentes verdes. "Te subes al tren o lo pierdes", ha zanjado.

Ha comentado que la central térmica de Andorra (Teruel) no cerró --en 2020-- por el coste de producción de la electricidad, sino por los derechos de emisión de CO2, una "tensión" que también se está produciendo en Francia, por lo que la descarbonización obedece a "múltiples factores".

Sobre las críticas de algunos colectivos a las macrocentrales eólicas, ha considerado que "la clave es hablar con los ayuntamientos, con los propietarios --del suelo--, con los vecinos" porque "no se pueden hacer infraestructuras que vayan contra el territorio y sus gentes".

"Yo aconsejo que se hable con los territorios" porque "si estos consideran que una infraestructura es una agresión, no es bueno que se haga", ha referido el vicepresidente, poniendo como ejemplo las fallidas líneas eléctricas de alta tensión Graus-Sallente y Aragón-Cazaril, planteadas en el siglo XX. "Ahora estamos en una fase de protestas tangibles" y "como se judicialicen los temas vendrán las resoluciones de los tribunales", que en otras épocas han anulado proyectos como los mencionados.

Para Aliaga, "no es muy ético que se hayan hecho infraestructuras enormes de regadío y en esos terrenos, destinados a cuestiones agrícolas, se sustituyan ahora esos usos por instalaciones, en este caso, fotovoltaicas", entonces se están creando tensiones por esa rapidez en los hitos de la descarbonización.

Ha puntualizando que "los parques solares nunca se ponen en zonas de extraordinario valor ecológico" pero que en algunas zonas "es uno de los problemas" que aluden otros sectores, como el turístico; es el caso del Maestrazgo o el Matarraña. Ha recomendado "tomarse tiempo para esta cuestión".

NIEVE

Respecto del sector de la nieve, Arturo Aliaga ha recordado que los miembros del cuatripartito (PSOE, Podemos, PAR y CHA) coincidieron, ya en los acuerdos de gobernabilidad en la necesidad de modernizar las estaciones de esquí.

Proyectos como la unión de estaciones --Formigal, Astún y Candanchú-- o la ampliación de la de Cerler (Huesca) por el valle de Castanesa "son sostenibles y mejoran la competitividad", ha opinado Aliaga, quien ha apuntado que en Francia se están implementando iniciativas similares "y encajan en la normativa europea". "¿Por qué no hacerlo nosotros?", se ha preguntado.

A su juicio, "hay que jugársela y hacer los proyectos para tener nuestras pistas de esquí preparadas para competir internacionalmente", no solo en el mercado europeo de turismo invernal, sino de cara a organizar --junto con Cataluña-- los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

"Espero que se limen las divergencias" porque conseguir el proyecto olímpico exige hablar "de tú a tú, en igualdad de condiciones; tanto monta, monta tanto" y "lo tiene que presentar un Estado", no una sola comunidad autónoma. "No se empeñen en ir solos; eso es materialmente casi imposible", ha pedido a la Generalitat de Cataluña.

Aliaga ha enfatizado que la unión de las estaciones de los valles del Aragón y Tena debe esta lista antes de 2027, lo que ha de permitir albergar pruebas del campeonato del mundo de esquí. "Hay que sentarse y hablarlo".

"Esperemos que nieve porque las estaciones han sufrido pérdidas importantes y tienen instalaciones de tipo mecánico, eléctrico e hidráulico que hay que mantener todo el año", ha confiado Aliaga. En el caso de Candanchú, como "la situación es compleja" porque viene de una situación de concurso de acreedores, al final se ha buscado una solución, "hemos hecho un esfuerzo, una línea de créditos blandos, que ha sido bien acogida por las empresas de las estaciones y los valles para garantizar que se abran las dos estaciones del Valle del Aragón".

TURISMO

En materia de turismo, "la gente está contenta" porque este verano ha habido ocupaciones de establecimientos por encima de las de 2019 y han funcionado tanto el turismo rural como todas las actividades que lo acompañan.

Aliaga ha resaltado el papel de las promociones turísticas, que se extenderán este invierno al sector de la nieve, con el deseo de que abran sus puertas las siete estaciones aragonesas, avisando de que "si matamos la temporada de invierno se produce un descalabro económico importante en actividades conexas, como las escuelas de esquí, los viajes, las gasolineras y los comercios".

En cuanto a la campaña comercial de Navidad, que confía en que sea "magnífica", ha alertado de que "puede haber problemas con el transporte" y "si hubiera problemas de suministro la campaña se debilitaría", tras lo que ha hecho hincapié en que el comercio obtiene el 20 por ciento de sus ingresos de la campaña navideña, además de que "detrás de la campaña comercial hay industria agroalimentaria, textil, de electrodomésticos", es decir, "una cadena de valor de la que se benefician todos".

Aliaga ha trasladado que "en el Gobierno se ha trabajado en equipo, con mucho compañerismo, y siempre han sido escasas las veces que hemos tenido que leer la letra pequeña de los acuerdos que firmamos", aunque "hay discrepancias" en asuntos como la política hidráulica o la unión de las estaciones de esquí. "Los pilares del acuerdo estaban muy bien firmados", ha aseverado.

Asimismo, se han puesto en marcha los fondos React-EU y trabaja junto con los Ministerios del Ejecutivo central para ejecutar los fondos Next Generation.