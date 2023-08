Ascaso (Huesca) se pone a punto para la inauguración de la XII edición de 'La Muestra de cine más pequeña del mundo'

ASCASO (HUESCA), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad altoaragonesa de Ascaso ultima los detalles para inaugurar este martes, a partir de las 20.00 horas, la XII edición de 'La Muestra de cine más pequeña del mundo'.

La visita guiada a la exposición 70 años del Festival de San Sebastián y la proyección de La consagración de la primavera abrirán un menú compuesto por once películas y las actividades lúdicas paralelas que han permitido recuperar la vida social en una aldea semiabandonada durante décadas.

El aperitivo se ha vivido este lunes en el Hotel Monasterio de Boltaña, en la jornada previa enmarcada en las Fiestas de la Convivencia de la capital del Sobrarbe, que ha atraído a más de un centenar de personas para ver 'Utama', la aclamada cinta del boliviano Alejandro Loayza, galardonada en festivales tan prestigiosos como Sundance, Málaga y los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

Antes de la proyección, el director ha dirigido un mensaje grabado en vídeo a la organización de la Muestra de Cine de Ascaso y al público. "Quedé fascinado por el lugar donde se realiza el festival y me hubiera encantado asistir en persona, el nombre me atrajo muchísimo desde el primer momento. Me quedo con las ganas de compartir la película con el público de Ascaso", ha afirmado.

"Utama es mi primera película, que rodamos en el altiplano boliviano, a casi 4000 metros de altura. Fue una experiencia muy linda", ha destacado el realizador, quien se ha referido al paralelismo entre dos lugares, Bolivia y Ascaso, "olvidados", que han quedado unidos gracias a la magia del cine.

Miguel Cordero, codirector de la Muestra, ha explicado que "hace 60 años se le apagó la última bombilla a Ascaso, y desde hace dos, gracias a la nueva central fotovoltaica, tenemos electricidad limpia en todo el pueblo y hemos conseguido ser uno de los primeros festivales con cero emisiones". Antes de dar paso a la película, ha agradecido al alcalde de Boltaña, José María Giménez, el apoyo del Ayuntamiento, y al Hotel Barceló Monasterio su compromiso como patrocinador.

Tras la gran acogida de este lunes en Boltaña, la treintena de voluntarios reunidos en Ascaso ponen a punto la aldea para recibir mañana a los espectadores e invitados en la jornada inaugural.

En la calle Única ya luce la exposición fotográfica con la que la muestra de cine más pequeña homenajea a la más grande en su 70 aniversario. La coordinadora del archivo del Festival de San Sebastián, Irati Crespo, acompañará al público en una visita guiada que promete anécdotas muy interesantes.

A continuación, la era del cine será el escenario de la primera película del programa, 'La consagración de la primavera' (2022), y del coloquio posterior junto a su director, Fernando Franco.

REPOBLADORES EN PANTALLA

El miércoles comienzan las proyecciones de tarde en la borda con la sección 'Repobladores en pantalla' y el mediometraje 'Cabeza, corazón y manos' (2020), de Astrid Vargas.

El jueves le tocará el turno a 'Atlas oculto, el pueblo del agua', cuya directora, Anne-Laure Boyer, rodará la escena final con la colaboración del público de Ascaso. La película del viernes por la tarde será 'Puyuelo' (2022), de Sara Sarrablo, quien participará en el coloquio posterior junto a varios de los jóvenes que han repoblado la aldea abandonada del Sobrarbe.

El programa de la XII Muestra de Cine de Ascaso incluye dos largometrajes belgas: 'Close' (2022), de Lukas Dhont, que se proyectará el miércoles 30; y 'Tori et Lokita' (2022), de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que cerrará el festival el sábado 2 de septiembre.

El jueves 31 de agosto será la jornada del clásico, que, gracias al patrocinio de Dama, entidad especializada en la gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, homenajeará a Ricardo Franco en el 25 aniversario de su muerte. La película elegida es 'La buena estrella' (1997), y en el coloquio posterior participarán su guionista, Ángeles González Sinde --exministra de Cultura--; el director del Instituto Cervantes de Tánger, guionista y periodista, Javier Rioyo; y el periodista Juan Zavala.

El largometraje programado el viernes 1 de septiembre es 'Matria' (2023), de Álvaro Gago Díaz, quien asistirá a Ascaso para participar, tras la proyección, en el debate junto al público.

El programa cinematográfico se completa con los cortometrajes que aporta el Festival du Film de Contis: 'Je veux déguster' --Grand prix du jury Compétition européenne Contis 2023--, 'Bellus' --Mention spéciale du jury Compétition européenne Contis 2023-- y '45th Parallel' --Prix spécial du jury Compétition européenne Contis 2023--, que abrirán la sesión de noche de miércoles, viernes y sábado.

Finalmente, en la última jornada, el sábado 2 de septiembre, habrá cata de vinos, gentileza de Bodegas Enate, la comida popular en la era del cine y el concierto y baile a cargo del grupo de folk bastardo Ixera. También se entregará el Premio Ascaso al Festivalito La Palma- Festival de las Estrellas. Las entradas para asistir a la XII Muestra de Ascaso están disponibles en cineascaso.org.