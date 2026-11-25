El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano. - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Asistencia Jurídica a Particulares y Comunidades de Propietarios Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), ha atendido 47 nuevas consultas Los primeros nueve meses de 2026, tras sumar 11 expedientes en el tercer trimestre a los 36 del primer semestre.

"Con estos datos correspondientes al presente ejercicio, el servicio alcanza ya la cifra acumulada de 536 asuntos gestionados desde su puesta en marcha inicial en la primavera de 2021", ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Durante los nueve primeros meses de este 2026, la mayor parte de los "solicitantes de asistencia legal han sido los propios dueños de los inmuebles, representando casi el 81% de las atenciones" --todas las del tercer trimestre correspondieran a propietarios--, seguidos por "los vecinos afectados", que "han supuesto el 19% restante", ha detallado Serrano.

En cuanto a la tipología de los bienes que han motivado estas intervenciones recientes, la inmensa mayoría corresponde a viviendas residenciales, abarcando más del 89% de los expedientes del año, mientras que el porcentaje restante se reparte entre locales comerciales, algo más del 6%; y edificios completos, algo más del 4%.

DATOS

Respecto a la situación judicial en el momento de la consulta, en torno al 60% de los usuarios acudieron al servicio en lo que va de año para recibir asesoramiento previo a la interposición formal de una denuncia --una tendencia muy marcada en el tercer trimestre, donde 9 de las 11 consultas, el 82% respondieron a este motivo--, mientras que algo más del 36% ya tenía un procedimiento judicial previamente iniciado, con un solo caso en el último trimestre y una proporción residual optó por no iniciar acciones.

En más del 93% de los casos documentados en estos nueve meses no se ha detectado ninguna situación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales, un porcentaje que asciende al 100% en las atenciones del tercer trimestre, todas ellas resueltas por vía telefónica en menos de 30 minutos.

Serrano ha calificado de "muy positivo" el balance de esta herramienta municipal, destacando que "el Ayuntamiento de Zaragoza se mantiene firme en su compromiso inquebrantable de proteger los derechos de los ciudadanos frente a la lacra de la ocupación ilegal".

Ha comentado que los datos de estos tres primeros trimestres demuestran que el servicio de orientación jurídica "sigue siendo un escudo fundamental para dar certidumbre, acompañamiento y soluciones legales eficaces a los vecinos y propietarios que se enfrentan a la enorme angustia de ver usurpada su propiedad", un problema frente al cual, ha recalcado, "las administraciones no pueden ni deben ponerse de perfil".

DATOS ACUMULADOS

Analizando la evolución histórica del servicio desde su creación, las estadísticas reflejan una estabilización y contención de la demanda tras el importante pico inicial registrado en 2021, año de su inauguración, en el que se llegaron a contabilizar 191 expedientes.

Tras el descenso experimentado en 2022 y 2023, con 73 y 54 casos respectivamente, las cifras volvieron a ascender ligeramente y se mantuvieron muy estables en torno a las 85 consultas anuales durante los años 2024 y 2025, mientras que en los tres primeros trimestres de 2026 se contabilizan 47 atenciones.

En el cómputo global de estos más de cinco años de funcionamiento, "los propietarios particulares continúan siendo los principales damnificados, superando ya el 73% de las solicitudes de ayuda de la serie histórica, seguidos a mayor distancia por las comunidades de propietarios con en torno al 15% y los vecinos con cerca del 10%", ha remarcado Víctor Serrano.

Del mismo modo, la afectación predominante en el histórico general recae abrumadoramente sobre las viviendas, que protagonizan el 93% del total de los 536 expedientes acumulados, dejando cifras residuales para edificios, locales, solares o almacenes. La distribución territorial histórica de las incidencias muestra una clara y sostenida concentración en determinadas zonas de la capital aragonesa.

POR DISTRITOS

"Los distritos del Casco Histórico y Delicias han sido los grandes epicentros de las ocupaciones, concentrando conjuntamente más de un tercio del total de las consultas registradas en la ciudad a lo largo del tiempo", ha explicado Víctor Serrano.

Existe además un segundo nivel de incidencia histórica que engloba de manera estrecha a los barrios de San José, Torrero-La Paz, Las Fuentes y Oliver-Valdefierro.

No obstante, esta tendencia histórica ha presentado matices en los nueve primeros meses de 2026: "El Casco Histórico sigue liderando con claridad las estadísticas anuales acaparando más del 23% de las atenciones" --con 11 expedientes tras sumar 2 nuevos casos en el tercer trimestre--, seguido de "San José, que también sumó 2 incidencias en verano y se consolida en segunda posición por delante de los barrios rurales, que no registraron consultas entre julio y septiembre", ha ahondado el consejero municipal.

En el balance específico del tercer trimestre, Las Fuentes concentró el mayor número de atenciones con 3 casos (el 27% del periodo), seguido por Casco Histórico, Delicias y San José con 2 consultas cada uno (el 18% cada distrito) -lo que devuelve actividad a Delicias tras su descenso temporal en el primer semestre-, y por Centro y Miralbueno con 1 caso cada uno (el 9,1%).

Tras estos datos, Víctor Serrano ha reiterado la "vocación de permanencia de este convenio suscrito con el REICAZ", asegurando que "la estrecha colaboración con los profesionales de la abogacía es la mejor garantía para que las familias zaragozanas cuenten con el rigor técnico y la orientación necesaria para recuperar sus hogares en el menor tiempo posible".

Serrano ha concluido recordando que el Consistorio continuará "apostando y dotando de recursos a este servicio municipal para agilizar los trámites burocráticos e impedir, por todos los medios legales disponibles, que la ocupación degrade la convivencia ciudadana en los barrios de Zaragoza".

GUÍA INFORMATIVA CIUDADANA

Para completar y facilitar la información, el REICAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal, que a finales de 2024 se reeditó para facilitar la información relativa a cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.

Este documento ha sido repartido por el Ayuntamiento de Zaragoza en Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.

La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono 650 662 430, que funciona en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como mediante correo electrónico disponible las 24 horas del día 'consultasocupacionilegal@reicaz.es'.