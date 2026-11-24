Foto de familia en la inauguración de AUCON, en Mobility City. - ALVARO CALVO MINGUELL

ZARAGOZA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Congreso del Vehículo Autónomo y Conectado, (AUCON), organizado por ANFAC y Fundación Ibercaja, reúne en Mobility City este 24 y 25 de noviembre a más de 300 participantes, entre representantes de la Administración, fabricantes de vehículos y componentes, operadores de movilidad y empresas tecnológicas y centros de investigación, para "dar el pistoletazo de salida" que necesita este sector en España.

Este evento, que cuenta con el patrocinio de Mapfre, Hogan Lovells y Deloitte, se celebra en un momento en el que la movilidad autónoma se está desplegando cada vez con más fuerza en el marco internacional, aunque en Europa avanza con algo más de lentitud, entre otras cuestiones, por la "dispersión regulatoria" y la prioridad que se ha otorgado a la descarbonización y la electrificación tanto desde el punto de vista normativo como de políticas.

Durante el acto de apertura, desde el sector se ha reclamado un mayor impulso y priorización para que la automoción y toda la cadena de valor en España, que factura cerca del 11% del PIB y emplea al 9% de la población activa, sea también referencia en este ámbito.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha participado en el acto de apertura institucional, así como el consejero municipal de Economía y Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno; el director de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, Alberto Gago; el director general de ANFAC, José López-Tafall; y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

"Llevamos muchos años trabajando en la electrificación y descarbonización y se nos estaba olvidando que buena parte del crecimiento del futuro viene por el vehículo autónomo y conectado", ha expresado el director general de ANFAC, para apostillar que España y Aragón "no pueden quedar al margen de lo que está sucediendo en el mundo".

Mientras los vehículos autónomos en Estados Unidos ya superan los 20 millones de trayectos --450.000 a la semana--, en España y Europa "ni siquiera hemos visto esos vehículos en la calle", ha comparado José López-Tafall, por lo que "debemos dar un paso adelante". En esta línea, ha aludido a Aragón como "territorio privilegiado" que avanza en la electrificación de sus plantas y la descarbonización de la industria de la combustión.

El director general de ANFAC ha puesto el foco en la automatización y la conectividad como oportunidades, emplazando al sector a trabajar en unidad para dar visibilidad a los vehículos autónomos: "Los que se fabrican en España ahora mismo ya podrían tener niveles de automatización prácticamente cien por cien", pero la limitación se encuentra en la insuficiente colaboración y la necesidad de generar las condiciones necesarias para atraer inversiones y desarrollar nuevas capacidades se puedan implantar en la práctica".

Así, AUCON se plantea como un entorno B2B en el que empresas, reguladores e inversores puedan comunicarse", ha añadido, puesto que existe "una buena regulación para la realización de pruebas" en España, pero no para la circulación autónoma en entornos controlados, aspecto en el que se requiere una modificación del real decreto correspondiente que debería haberse realizado este año y está paralizada.

A su juicio de López-Tafall, urge dar "un pistoletazo de salida, que se pueda ver y probar la automatización; y más divulgación de lo que significa la automatización y la conectividad en los coches", porque "falta regulación, visibilidad y foco político. Con que le dediquemos la décima parte de lo que hemos dedicado a la descarbonización, estaremos en el top mundial".

UN "HITO" PARA ZARAGOZA

El director general de Fundación Ibercaja ha considerado un "hito" que Zaragoza sea sede del primer congreso nacional de lo que ha señalado como "la revolución de la movilidad" en los próximos años, incidiendo en que "no puede quedarse únicamente en el ámbito del debate técnico", sino que ha de acercarse a la sociedad y demostrar su capacidad para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de las personas.

AUCON, ha continuado José Luis Rodrigo, "nace con el objetivo de consolidarse como la gran cita de referencia en España para hablar del vehículo conectado y autónomo, pero también de las oportunidades que representa para nuestra economía y para nuestra sociedad".

Por su parte, Eva Valle ha destacado que Europa "se juega una parte importante de su futuro industrial en transformaciones como la del vehículo autónomo y conectado" y "no podemos limitarnos a ser consumidores de tecnologías desarrolladas fuera: tenemos que ser capaces de generar conocimiento, desarrollar tecnología y fabricar en Europa los vehículos que van a definir la movilidad de las próximas décadas".

"Aragón quiere estar entre los territorios protagonistas de esta transformación", ha anotado, para agregar que la comunidad autónoma cuenta con una industria de automoción consolidada desde hace más de 40 años y, al mismo tiempo, se están desarrollando "nuevas capacidades en energías renovables, inteligencia artificial e infraestructuras de datos que nos sitúan ante una oportunidad extraordinaria para competir en la nueva automoción".

Igualmente, Carlos Gimeno se ha referido a Zaragoza como "una ciudad pionera e innovadora, un referente en todo lo que tiene que ver con la automoción", destacando en este sentido la posibilidad que ofrece la capital aragonesa de realizar pruebas en entornos urbanos reales, gracias a la ordenanza Sandbox.

Por último, el director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago, ha comentado: "La ciudadanía debe saber que, detrás de cada sistema basado en IA, existen mecanismos de evaluación, supervisión y rendición de cuentas", por eso, "trabajamos para impulsar una IA responsable, sostenible, sin renunciar a la seguridad ni a los derechos fundamentales".

PRIMERA JORNADA DE AUCON

El primer bloque del congreso ha puesto el foco en el estado actual de la conducción autónoma y las oportunidades para acelerar su desarrollo en España.

Un segundo bloque ha abordado los retos que plantea el desarrollo de la movilidad autónoma desde la perspectiva del negocio, la tecnología y la regulación. La conectividad como elemento imprescindible para el desarrollo del vehículo autónomo ha centrado el tercer bloque de la jornada

Asimismo, se ha presentado el Barómetro ANFAC sobre el vehículo autónomo y conectado 2026, a cargo del director general de ANFAC, en el que se analizan los sistemas de automatización y conectividad en el parque automovilístico español. Por otro lado, la conectividad como elemento imprescindible para el desarrollo del vehículo autónomo ha centrado el tercer bloque de la jornada.

DEMOSTRACIONES DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA EN MOBILITY CITY

Más allá del debate y el análisis, AUCON acerca la tecnología a los asistentes, a través de demostraciones dinámicas de conducción autónoma, con recorridos controlados tanto en el interior de Mobility City como por las calles de Zaragoza.

Los participantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano las capacidades de distintos vehículos plenamente autónomos: un shuttle eléctrico y conectado del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), con automatización SAE de nivel 4, un Fiat 500e eléctrico equipado con tecnología de conducción autónoma desarrollada por Niulinx y un vehículo con automatización también de nivel SAE 4 dispuesto por la empresa Lakota.

Además, en el Congreso AUCON, tanto Ford como Nissan, han puesto a servicio de los asistentes distintos vehículos con sistemas avanzados de asistencia y automatización de la conducción, como son los sistemas Blue Cruise de Ford y el Pro Pilot de Nissan.