La Audiencia de Zaragoza desestima el recurso de PSOE e IU contra el PP de Ejea por injurias y amenazas

ZARAGOZA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el recurso presentado por cinco concejales del PSOE --entre ellos la alcaldesa, Teresa Ladrero-- y dos de IU en Ejea de los Caballeros al sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por delito de odio, injurias o amenazas contra el PP de la localidad por insertar un anuncio en la revista local Hoy Cinco Villas en el que acusa a estos ediles de abrazar "las teorías supremacistas del nacionalismo más oscuro en nombre de España".

En dicho anuncio aparecían también los siete ediles socialistas y los dos de IU con sus nombres y apellidos bajo el texto "Ejea recordará siempre que estos ejeanos votaron sí a la amnistía, sí a la malversación de dinero público, sí a Puigdemont, sí a las acciones terroristas de los CDR contra la Policía y la Guardia Civil, sí a Torra, sí a los Jordis, sí a la confrontación, sí al odio, sí a la desigualdad...".

En el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, que es firme, respaldan el sobreseimiento dictado por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Ejea de los Caballeros al no ver en el anuncio publicado por los populares ejeanos "infracción penal alguna".

El tribunal ha considerado que las afirmaciones recogidas en el anuncio del PP se enmarcan dentro de la actividad política y están amparadas en la libertad de expresión y ha rechazado que dichas afirmaciones contengan "injurias graves" y que, en todo caso, este es un delito que sólo puede ser cometido por personas físicas. Por tanto, no puede ser cometido por el PP, que era el denunciado.

Del mismo modo, tampoco contempla delito de odio en que aparecieran los nombres y apellidos de los ediles de PSOE e IU al no ver "incitación a la violencia contra los nueve concejales señalados". Además, el auto recuerda que este precepto penal se refiere a minorías sociales que reclaman especial protección, con lo que no entran en el mismo los partidos políticos.

En cuanto a las amenazas, en este caso dirigidas contra la alcaldesa de la capital de las Cinco Villas, la socialista Teresa Ladrero, el tribunal tampoco ve delito.

Estas amenazas provienen de las afirmaciones de un concejal del PP, José Luis Monguilod, en las que decía "que Teresa Ladrero no se pase un pelo, que lo del otro día no es un escrache, que no se pase un pelo".

A juicio del tribunal, "no cabe inferir ningún anuncio serio, real y perseverante" que pueda sustentar unas amenazas y, además, ha señalado que debería haber habido una denuncia previa de la persona amenazada, mientras que quien lo hace es una tercera persona, la edil socialista Juana Teresa Guillerme.