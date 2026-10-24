El Ayuntamiento de Esplús instalará contadores de agua inteligentes

El proyecto se ha licitado por más de 86.000 euros y no tendrá coste alguno para los vecinos. - AYUNTAMIENTO DE ESPLÚS

ESPLÚS (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Esplús continúa dando pasos importantes en su apuesta por la modernización del municipio y la mejora de los servicios públicos. En esta ocasión, lo hace con el proyecto de mejora de la digitalización del abastecimiento de agua para el ahorro energético y la gestión eficiente del ciclo del agua urbana en Esplús, una actuación que supondrá un nuevo avance en la transformación del municipio hacia un modelo más sostenible, innovador y eficiente.

El proyecto, que acaba de salir a licitación por un importe de 86.641,03 euros, fue solicitado por el Ayuntamiento de Esplús al Plan de Impulso de la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

La actuación contempla la sustitución de todos los contadores de agua del municipio por nuevos contadores digitales inteligentes, sin ningún coste para los vecinos y vecinas.

Esta tecnología permitirá mejorar notablemente el control y la gestión del suministro de agua, facilitando la detección temprana de fugas, evitando pérdidas innecesarias y optimizando el consumo de un recurso tan importante como el agua. Además, permitirá avanzar hacia una gestión más eficiente y moderna de la red municipal de abastecimiento.

La alcaldesa de Esplús, Tania Solans, ha destacado la importancia de esta nueva inversión dentro del proceso de transformación que está experimentando el municipio en los últimos años. "Esta es una obra más en la transformación de nuestro pueblo. Llevamos años trabajando con un objetivo muy claro: que Esplús sea un municipio moderno, avanzado y con servicios públicos de calidad. Queremos demostrar que vivir en un pueblo pequeño no significa tener que renunciar a las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías", ha señalado.

Solans ha subrayado también que "la instalación de estos contadores inteligentes permitirá detectar fugas de agua, evitar desperdiciar recursos y mejorar la eficiencia de un servicio básico para nuestros vecinos. Y lo más importante, esta modernización se realizará sin que las familias tengan que asumir el coste de cambiar sus contadores".

Este proyecto supone un paso más en la transformación de la localidad y se suma a las diferentes actuaciones que el Ayuntamiento viene impulsando para convertir Esplús en un municipio referente en modernización, sostenibilidad y calidad de vida.

Las inversiones en eficiencia energética, energías renovables, mejora de infraestructuras y servicios municipales forman parte de una estrategia de futuro que busca aprovechar las oportunidades de la innovación tecnológica para mejorar la vida cotidiana de la población.

"No queremos que Esplús se quede atrás. Queremos seguir avanzando, aprovechar cada oportunidad de financiación y continuar transformando nuestro pueblo. Cada inversión, grande o pequeña, tiene que servir para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y para construir el Esplús del futuro", ha apostillado la regidora.

Con esta nueva actuación, Esplús reafirma su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos, la sostenibilidad y la innovación, demostrando que los municipios pequeños también pueden situarse a la vanguardia de la modernización de los servicios públicos.