El Ayuntamiento de Fraga aprueba la incorporación de pistolas táser y defensas extensibles para la Policía Local

El Ayuntamiento de Fraga ha celebrado sesión plenaria extraordinaria. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria de pleno, con los votos a favor de todos los grupos municipales, la modificación del Reglamento del Cuerpo de Policía Local para autorizar el uso de pistolas táser y defensas extensibles entre los agentes.

Con la aprobación de este anexo técnico de dotación de medios de defensa, el Consistorio moderniza y refuerza los recursos del cuerpo municipal de seguridad.

La incorporación de los Dispositivos Electrónicos de Control (DEC), conocidos popularmente como pistolas táser, será generalizada para la plantilla en funciones operativas. Su utilización estará sujeta a la previa superación de un curso de capacitación técnica y contará con estrictos protocolos de control: cada dispositivo dispondrá de un sistema de registro de datos de uso y requerirá el uso obligatorio de cámaras de grabación personal sincronizadas, de acuerdo con la normativa vigente en materia de videovigilancia.

Esta mejora en el equipamiento policial se suma al reciente anuncio de la puesta en marcha de patrullas de paisano, previa comunicación a la Subdelegación del Gobierno en Huesca, para velar por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha mostrado su satisfacción tras la sesión, subrayando la importancia de proveer a la fuerza policial con medios modernos y eficaces: "Las pistolas táser no vienen a sustituir la mediación ni la prudencia, vienen a evitar males mayores en situaciones de alto riesgo, salvaguardando la integridad física de los vecinos y de los propios agentes".

Sobre la incorporación de patrullas de paisano, el alcalde ha comentado que "los comportamientos incívicos rara vez ocurren cuando hay un vehículo policial rotulado cerca o un agente uniformado", de modo que la medida "busca que los agentes puedan localizar de forma más eficaz a quienes incumplen las normas de convivencia".

OTROS ASUNTOS

El pleno ha sacado adelante con el mismo resultado en las votaciones los otros dos puntos incluidos en el orden del día. Por un lado, se ha aprobado una modificación de crédito por importe de 80.000 euros, financiada con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que permitirá atender diversas necesidades del municipio de las áreas de Fiestas y Cultura. PP, Entre Todos y Vox han votado a favor de la modificación de crédito; el PSOE se ha abstenido.

Por otro lado, se ha fijado de manera oficial el calendario de festivos locales de la ciudad de Fraga para el próximo año 2027, estableciéndose como días festivos el lunes 11 de octubre y el miércoles 13 de octubre. Este último punto ha salido adelante por unanimidad.