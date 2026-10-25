El Ayuntamiento inspeccionara los tirantes de la Pasarela del Voluntariado dentro del Plan de Puentes

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ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, acometerá este lunes 26 y martes 27 de octubre una inspección técnica especializada en los tirantes de la Pasarela del Voluntariado. Estos trabajos de diagnóstico son fundamentales para evaluar el comportamiento estructural del puente e impulsar su futuro proyecto de adecuación y mejora dentro del Plan de Puentes, por lo que su ejecución requerirá el cierre temporal de la pasarela al tránsito peatonal durante el desarrollo de las pruebas.

En concreto, las restricciones de paso para los peatones se producirán durante ambas jornadas en dos franjas horarias definidas, de 9.30 a 15.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Estos periodos abarcan tanto la realización de las mediciones técnicas como el tiempo indispensable para instalar y retirar los equipos de seguridad.

Fuera de estos horarios --a primera hora de la mañana, durante la pausa del mediodía y a partir de las seis de la tarde--, se prevé restablecer el tránsito ciudadano con normalidad, previa comprobación de las condiciones de seguridad y siempre en estrecha coordinación con la Policía Local.

Este operativo coordinado se encargará de organizar el cierre, la señalización en ambos márgenes del río, el control de los accesos y la información directa a la ciudadanía sobre las restricciones horarias y los itinerarios alternativos disponibles.

La actuación se enmarca en el Lote 2 del contrato de asistencia técnica para la redacción de proyectos del Plan de Adecuación de Puentes de Zaragoza.

La empresa adjudicataria de este bloque, LRA Infrastructures Consulting, S.L., asumirá la ejecución técnica y la seguridad de los trabajos, aportando todos los medios de señalización y delimitación necesarios.

Durante las dos jornadas, los especialistas de la firma realizarán ensayos no destructivos mediante el método de cuerdas vibrantes, una técnica de precisión que permite estimar la tensión real de los tirantes sin dañar la estructura y obtener así la información necesaria para redactar el proyecto definitivo de adecuación y mejora de la pasarela.

PLAN DE PUENTES

Este primer gran paquete de intervenciones del Plan de Puentes abarca cinco de las infraestructuras más representativas y vitales para la movilidad y la historia de la ciudad. Junto al análisis pormenorizado y las soluciones técnicas para revitalizar la vanguardista Pasarela del Voluntariado y la pasarela peatonal sobre la desembocadura del río Huerva en el Ebro, los equipos redactores están definiendo de manera paralela la reparación integral del Puente de Piedra, la modernización y protección del Puente de Hierro y la adecuación estructural del puente de la carretera de Cogullada que salva el trazado del ferrocarril.

Impulsado por el área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, este programa especial de puentes tiene adjudicados los cuatro lotes destinados a la redacción de proyectos específicos de intervención integral de hasta cinco infraestructuras.

Esta iniciativa complementa el trabajo constante del Servicio de Conservación de Infraestructuras, ya que los puentes y este tipo de estructuras similares, que son 131 repartidas por toda la ciudad, se revisan de forma constante con inspecciones periódicas. La metodología de trabajo de este plan municipal destaca por su alto nivel de especialización y se estructura en dos grandes fases operativas.

En un primer momento, las empresas adjudicatarias están llevando a cabo inspecciones especiales que incluyen el uso de tecnología de vanguardia, como drones, medios acuáticos o equipos de elevación, además de la realización de pertinentes ensayos in situ --como el programado para este lunes y martes-- y pruebas de laboratorio.

A partir de estos diagnósticos técnicos y precisos, la segunda fase consistirá en la redacción de los proyectos constructivos, los cuales definirán las obras de reparación necesarias, la afectación y reposición de servicios públicos y privados, como el abastecimiento de agua o el saneamiento, y la coordinación obligatoria con organismos como la Confederación Hidrográfica del Ebro, Adif o el Inaga.

Más allá de la estricta consolidación estructural, el plan municipal incorpora una visión estética y de sostenibilidad para realzar estas infraestructuras como verdaderos símbolos de identidad urbana. En este sentido, todos los proyectos adjudicados incluyen el mandato de diseñar propuestas de mejora para la iluminación, tanto funcional como ornamental.

Con esta medida, el Consistorio busca optimizar el consumo eléctrico basándose en criterios de eficiencia energética, puesto que en todos los documentos se van a incluir las propuestas de mejora de la iluminación ornamental y funcional para optimizar la actual iluminación buscando la eficiencia energética, sin olvidar la estética para realzar el valor del patrimonio que suponen los puentes.