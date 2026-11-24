La actuación abarca una superficie de 11.245,30 metros cuadrados, desde la rotonda de la plaza de la Constitución hasta la avenida de Sagunto. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha adjudicado las obras de asfaltado de la avenida de Aragón por un importe de 293.151,95 euros a la empresa Vialex Constructora Aragonesa, SLU. La actuación comprenden el tramo situado entre la rotonda de la plaza de la Constitución y la avenida de Sagunto con una superficie total de pavimentación de 11.245,30 metros cuadrados.

El plazo de ejecución de las obras es de 4 semanas una vez firmada el acta de comprobación de replanteo. Según recoge el proyecto, la intervención incluye tanto la avenida de Aragón como la propia plaza de la Constitución y responde al deterioro del firme por el paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y el tráfico rodado, factores que habían provocado grietas, pérdidas de pavimento y baches.

Los trabajos consisten en el fresado de la capa de rodadura existente y su sustitución por una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente, con un espesor de 5 centímetros y árido calizo, con el objetivo de mejorar las condiciones de la calzada. Además, el proyecto incluye la reposición de toda la señalización horizontal, con la renovación de cebreados, símbolos, líneas de eje, aparcamientos y vados.

También se actuará sobre las tapas de los pozos de registro y otros elementos para adecuarlos a la nueva pavimentación.

APROBADOS VARIOS GASTOS DE LA PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes ha aprobado distintos gastos relacionados con la próxima programación navideña de la ciudad. En concreto, ha dado luz verde al reglamento de la XLII Copa de Navidad, con un presupuesto de 4.000 euros, y a la XXXV San Silvestre Ciudad de Teruel, por importe de 5.500 euros.

Asimismo, se ha aprobado la instalación del pino de Navidad en la plaza del Torico, con un coste de 6.467,70 euros, y la instalación y el desarrollo del Mercadillo Solidario, cuyo importe asciende a 12.058,48 euros.

En el apartado de acuerdos, la Junta de Gobierno también ha autorizado el convenio de colaboración con Caja Rural para la promoción de actividades deportivas en Teruel durante 2026, así como la justificación presentada por la Institución Ferial Ciudad de Teruel.