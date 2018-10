Actualizado 10/12/2008 18:12:20 CET

TERUEL, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel dará a conocer esta semana los proyectos que financiará con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, ya que hoy se ha abierto el plazo para que los ayuntamientos de toda España presenten al Ministerio de Administraciones Públicas los proyectos que quieren financiar a través de este Fondo.

En el caso de Teruel, la cantidad máxima a conceder son algo más de 6 millones de euros, y el Consistorio trabaja ya en la elección de proyectos. Será el próximo viernes, 12 de diciembre, cuando se dé a conocer cuáles son.

Serán una veintena de proyectos, entre los que el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, citó de manera genérica obras en "calles, acondicionamiento de laderas, cambios de desagües, unas obras en las que el Ayuntamiento ya había pensado, pero que por cuestiones de financiación no se podían ejecutar de manera inmediata".

En cualquier caso, Ferrer aseguró que "no nos provoca ningún problema las condiciones que ha puesto el Gobierno de la nación" porque según dijo, "ya teníamos los proyectos preparados". Además, reconoció que "le va a venir muy bien a la ciudad", así que afirmó que "vamos a hacer todo lo posible para agilizar los proyectos" y de esta forma, poder aprovechar al máximo la subvención.

Los proyectos deben presentarse antes del próximo 24 de enero. Las obras no podían estar presupuestadas en ejercicios anteriores y se deben comenzar antes de abril de 2009, para estar acabadas en el primer trimestre de 2010. Unos plazos que la oposición, Partido Popular y Chunta Aragonesista, calificaron de "leoninos".

Además, los dos grupos coincidieron a la hora de señalar que hubieran preferido que el dinero se destinara a la ejecución del proyecto del Asilo de San José, en el barrio de San Julián. En este sentido, el portavoz de CHA, Francisco Martín, indicó que "serviría para recuperar el edificio, no sólo para construir el conservatorio, sino para dinamizar el barrio con el centro social".

La portavoz del PP, Emma Buj, aseguró que no podrá ser así porque el Ayuntamiento de Teruel no tiene redactado el proyecto de esta infraestructura y eso a pesar de que "ya se perdió una subvención de fondos europeos por no tenerlo redactado, después de varias modificaciones sigue sin existir, y llevamos ya una legislatura y media con el tema".

Buj afirmó que "con voluntad política" se podría conseguir, pero que el alcalde ya les ha transmitido su intención de realizar pequeñas obras, en lugar de un gran proyecto, por lo que la popular aseguró que "el equipo de gobierno no es ambicioso, como se demuestra en los presupuestos, donde cada año las grandes obras se dejan de lado, pero tampoco se hacen las pequeñas que se incluyen un año tras otro sin realizarse".