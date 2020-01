El Ayuntamiento de Teruel exige al Consorcio número 8 que cumpla con la recogida de papel y plástico

Publicado 14/01/2020 17:45:44 CET

TERUEL, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital turolense ha enviado una queja formal por escrito al presidente del Consorcio Agrupación número 8 de Teruel, entidad responsable de la recogida de basura selectiva de papel-cartón y plástico ante la situación vivida en las últimas semanas en la capital, que el consistorio ha calificado de "insostenible".

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que los turolenses han visto como, una vez más, el cartón y el papel se acumulaba en el exterior de los contenedores, a pesar de los refuerzos puestos en marcha por el consistorio con motivo de las fiestas navideñas y el habitual aumento de embalajes de papel y cartón debido a los regalos de Papá Noel y de Reyes.

Desde el consistorio turolense han recordado que este servicio "viene ocasionando quejas de los vecinos de manera continua" y ya el pasado 10 de octubre se dio un ultimátum al Consorcio en el sentido de que si en tres meses no se solucionaba el problema, el Ayuntamiento saldría de él.

Poco tiempo después, el 8 de noviembre, el Consorcio adjudicó el nuevo contrato, que suponía una mejora sustancial en el servicio ya que, además de renovar los contenedores, se duplicará la frecuencia de recogida.

No obstante, mientras se hace efectiva esa nueva adjudicación, que tiene un plazo de seis meses para ponerse en marcha y tras el ultimátum, el servicio de recogida funcionó mejor, pero en las últimas semanas "ha empeorado notablemente", han relatado desde el Ayuntamiento.

CUMPLIMIENTO YA EN LA CAPITAL

El consistorio ha solicitado formalmente al Consorcio número 8 que agilice la puesta en marcha del nuevo contrato y que éste comience a aplicarse ya en la capital, además de insistir en la necesidad de exigir a la actual empresa concesionaria el cumplimiento del contrato en la ciudad de Teruel hasta que entren en vigor las condiciones del nuevo. El objetivo es que "se resuelva, de manera efectiva, el problema actual y que no se repita en el futuro próximo".

Desde el Ayuntamiento han reseñado que últimamente ha tenido constancia de que algún contenedor no se ha recogido durante al menos dos semanas consecutivas, "lo que se ha puesto inmediatamente en conocimiento de la empresa encargada de realizar el servicio".

Además, ha continuado, en los partes de trabajo se puede comprobar que existen contenedores "que no se han recogido en la frecuencia exigida en el pliego, que es semanal en el caso de la capital".

El pliego en vigor también señala que la empresa queda obligada a recoger todos los residuos en el entorno de los contenedores, a pesar de lo cual el consistorio turolense ha tenido que destinar personal de la brigada de limpieza viaria para recoger y limpiar el entorno de los mismos.

Al respecto, ha dicho que se ha comprobado que en numerosas ocasiones, después de vaciar el contenedor, la empresa deposita en su interior los restos del entorno dejándolo ya a mitad de llenar.

También se ha corroborado que los partes diarios de las rutas no se corresponden con la realidad ya que algunos contenedores no se recogen y el parte indica que sí y otros se recogen y el parte no lo indica.

Desde el Ayuntamiento de Teruel han insistido en que con motivo de las fiestas navideñas el personal municipal ha asumido tareas que corresponden a la empresa adjudicataria "con el fin de evitar molestias a los ciudadanos".