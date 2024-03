El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba, con los votos del PP y VOX, salir del patronato de la Fundación FZCC

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP y VOX y el rechazo del PSOE y ZeC, la renuncia del Consistorio a su participación en la Fundación privada Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC).

El consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno, ha explicado que el último acuerdo con FZCC es de 2022 para acceder a los espacios municipales de Milla Digital, Etopia y el Centro de Incubación Empresarial (CIEM) y también se autoriza el uso de los espacios físicos y digitales; se reconoce que los acuerdos de la FZCC con terceros no serán responsabilidad del Ayuntamiento, y podrá tener financiación para hacer nuevas actividades, que "no implica" aportación económica del Ayuntamiento.

La titularidad de Etopia corresponde al Ayuntamiento y la FZCC debe presentar en el último trimestre un plan de actuaciones que es diferente del plan de actuaciones que hace al patronato.

El mantenimiento de los edificios tiene un coste de 900.000 euros del presupuesto del Ayuntamiento. La Fundación tiene 6 patronos fundadores y a día de hoy ya no están la mayoría y hay diez patronos de los que hace varios ejercicios solo el Ayuntamiento hace aportaciones anuales.

A partir de 2021 solo quedan mecenazgos del Ayuntamiento y se compensan con la llegada de fondos UE. En personal el gasto es de 146.000 euros en 2017 y en 2022 llega a 422.000 euros, luego, en tres años se incrementa en un 363% y para 2024 se presenta una propuesta de 525.000 euros. "Cuando los ingresos son inferiores a los gastos las empresas tienen resultados negativos y son años de resultados negativos, salvo dos años, uno el 2021 con 162.000 euros por aportación especial de 225.000 euros, sino la tendencia sería negativa como en los años precedentes y posteriores".

El Gobierno de Aragón ante el patronato solicita en 2021 un plan para que explique como se revierte la situación para asegurar la viabilidad y al final arroja un beneficio de 39.000 euros negativos. Se incurre en más gastos que ingresos, ha resumido.

Después de 20 años tiene 8.000 euros en activos que son principalmente los ordenadores y si hay ingresos inferiores a los gastos y no hay activos "hay serias dudas de que sea viable2, ha zanjado.

"COMISARIO CULTURAL"

El concejal el grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que es una "aberración" la salida del patronato mediante un expediente "montado en dos días para acabar con 20 años de la FZCC y el trabajo de miles de personas". El informe no tiene estudio jurídico, ni el acta del patronato y hace afirmaciones sesgadas, sin informe del director de la fundación ni sobre la situación financiera, ha enumerado.

Domínguez ha comparado esta situación con la de Ecociudad que lleva varios años de pérdidas y nadie se plantea la disolución por lo que ha pedido la retirada del informe. Ha considerado que es una decisión política que hace tiempo que se ha tomado y tras el cambio de orientación de Harinera ZGZ es "pura censura cultural porque entienden los servicios públicos como algo de su propiedad y para su amigos". "No actúan como concejales, sino como comisarios culturales", ha diferenciado.

La concejal del grupo municipal de VOX, Eva Torres, ha defendido la reducción de patronatos, fundaciones, sociedades y organismos autónomos que es la tendencia en toda España. Ha aplaudido que el Ayuntamiento salga del patronato porque son todo empresas privadas y le ha afeado a ZEC que quieren "compartir mesa y mantel" con ellas y con el desembolso de 900.000 euros anuales de dinero público.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Guillermo Ortiz, ha criticado que no tengan en cuenta la rentabilidad social o rédito cultural. Ha arremetido contra la gestión de la Consejería Municipal de Economía porque su proyecto es el "desmantelamiento de lo público a lo somarda". "Se pone en duda la estabilidad de la fundación y se hace una maniobra de desprestigio institucional para hacer ver que no es un proyecto viable, pero en este crimen perfecto falla que la ciudadanía no es tonta y que se hacía cargo Economía que habla mucho y no hace nada", ha descrito.

Gimeno ha puntualizado que el Ayuntamiento no elimina la fundación sino que "solo se deja de ejercer como patrono en una fundación privada". Todos los años hay problemas financieros que desembocan en "problemas de viabilidad".

A su parecer, a la izquierda "solo le preocupa modelos de gestión gestionados por ellos o personas afines", mientras que el Gobierno de la ciudad "no quiere excluir a nadie"

Ha cifrado en 185.000 euros el coste de las colonias de Etopia que en parte financia el Ayuntamiento de Zaragoza porque la Fundación no tiene fondos.