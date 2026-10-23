El Ayuntamiento de Zaragoza renueva la señalización y la pintura de casi 70.000 m2 en 30 tramos de carriles bici

Archivo - Carril bici de Vía Ibérica en el barrio de Valdespartera. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La seguridad vial en torno los carriles bici dentro plan de choque puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza en enero de este año ha permitido ejecutar a lo largo de 2026, once obras de mejora integral en la red ciclista y el repintado de 14 tramos. Estas actuaciones suman 47.306 metros cuadrados de fondeado --pintado de los carriles-- y 58.454 metros lineales de repaso de líneas.

En la actualidad sigue en marcha un segundo bloque de repintado en más de 21.000 metros cuadrados de fondeado y 26 kilómetros de repaso de líneas: en ejecución se encuentra la avenida del Séptimo Arte, donde se repintan 6.000 metros cuadrados de fondeado y 8.000 metros lineales de líneas.

Al concluir estas labores, será el turno, de manera consecutiva, de la avenida de Casablanca --con 6.180 metros cudrados y 8.500 metros lineales--, el paseo de Colón que contabiliza 4.000 metros cuadrados y 4.500 metros lineales; y la calle Juan Bautista La Salle con 5.016 metros cuadrados y 5.700 metros lineales.

Con ellos, el repintado total, entre lo ejecutado y lo previsto, alcanzará los 68.502 metros cuadrados de fondeado y los 85.154 metros lineales de líneas.

Así lo ha descrito la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, en la Comisión Plenaria de esta área, en la que también se ha referido a las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza y las del Consorcio de Transportes de Zaragoza (CTAZ) en la ejecución de 2.288 metros más de carriles bici.

El consistorio ha llevado a cabo la fase II del carril de la avenida de Navarra, que son 503 metros lineales. Hay además 1,4 km proyectados, repartidos en longitudes similares entre el tramo de la avenida de la Policía Local con la avenida de Puerto Venecia, y el de la avenida de Tiziano con la avenida de Puerto Venecia.

El Consorcio ha ejecutado este año dos nuevos tramos por casi 1,8 kilómetros que conectan la avenida Estudiantes con Malpica II y el tramo del barrio rural de San Juan de Mozarrifar hasta la Ciudad del Transporte.

MANTENER EL BUEN ESTADO

Tatiana Gaudes ha recordado "la necesidad de mantener en buen estado" estas vías de comunicación que reciben a miles de usuarios todos los días. "Nuestra obligación --ha subrayado-- es velar por la seguridad vial de los zaragozanos y proporcionarles un entorno seguro en sus desplazamientos. Para ello, debemos prever dónde pueden surgir inconvenientes a los ciclistas y el resto de vehículos y peatones que conviven en nuestras calles".

El programa municipal de este año ha ejecutado ya intervenciones integrales en la avenida de Ranillas y la avenida Alcalde José Atarés, la Ronda Ibón de Plan, la avenida Valle de Broto --entre la avenida José Atarés y la avenida de los Pirineos--, la avenida de los Pirineos --entre la calle Arquitecto La Figuera y la avenida Valle de Broto--, el conjunto de la calle Peña Oroel, la calle Bielsa y el paseo Longares, y la Ronda de Boltaña.

A estas obras se suma la renovación del fondeado y las líneas en 14 tramos. Además de los mencionados anteriormente, se encuentran, el paseo Echegaray, el paseo Tierno Galván y la avenida Ranillas, avenida Valle de Broto, avenida de los Pirineos, en la calle Velilla de Ebro y la calle Balbino Orensanz. San Juan Bosco hasta Juan Pablo Bonet, Faustino Casamayor, en el Puente de Hierro y la avenida Puente del Pilar, la avenida Gómez Laguna hasta la calle San Juan Bosco.

PLAN DE CHOQUE

Durante este año, el consistorio está llevando a cabo un plan de trabajo intensivo con un presupuesto que asciende a 960.000 euros para llevar a cabo este mantenimiento para la corrección, mejora y mantenimiento de la red de carriles bici de Zaragoza durante cuatro años.

Por otro lado, el contrato de mantenimiento de la señalización viaria asume el repintado con un presupuesto anual de 80.000 euros. De esta manera, en 2026, se destinan 320.000 euros en total a mantener estas vías.

De forma constante, el Ayuntamiento de Zaragoza inspecciona estas vías para detectar baches, separadores rotos y desplazados, raíces de arbolado que puedan afectar al asfalto del carril, entre otras incidencias.

El plan de choque ha pasado por más de un centenar de puntos, en calles como Mariano Malandía, Balbino Orensanz, Marqués de San Felices, Puente del Tercer Milenio, San Juan de la Peña, Duquesa Villahermosa, Marqués de la Cadena, Academia General Militar, Sáinz de Varanda, Velilla de Ebro, Camino de las Torres, Ronda Hispanidad --en muchos puntos distintos--, Puebla de Híjar, María Zambrano y Neptuno, entre otros.