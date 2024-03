El Ayuntamiento de Zaragoza reprueba al Gobierno de España por la corrupción institucional al amnistiar graves delitos

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP que solo ha apoyado VOX y el PSOE y ZeC han rechazado en la que se reprueba al Gobierno de España por la "corrupción institucional que supone amnistiar delitos de extrema gravedad" contenido en la Ley de amnistía y por "colaborar activamente con delincuentes y prófugos de la justicia para que estos puedan evitar pagar por sus delitos".

El texto de la moción, de 5 apartado, también rechaza el texto definitivo de la Ley de Amnistía aprobado y acordado en el Congreso de los Diputados con los votos de PSOE, Sumar y los partidos independentistas, y que ha sido redactado "a medida" de las exigencias del prófugo Carles Puigdemont para incluir delitos tan graves como el "terrorismo, la alta traición y la sedición, abriendo la puerta a su regreso a España con total impunidad".

También se exige al PSOE que se retracte de su apoyo a la Ley de Amnistía y que, en cualquier caso, pida perdón por "engañar" a los españoles al afirmar durante la campaña electoral que no habría amnistía, luego que no se amnistiaría el terrorismo y "acabar cediendo en todo".

El cuarto apartado exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con la Constitución y presente de forma inmediata un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2024 que, entre otras cosas, garantice la financiación comprometida con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. El último epígrafe acuerda remitir el presente acuerdo a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado.

ZARAGOZA PIERDE 17,6 MILLONES

El portavoz del grupo municipal del PP, Víctor Serrano, ha recordado que la ciudad pierde 17,6 millones de euros después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

De esta forma ha ejemplificado que la política nacional influye en lo local y afectará a la gestión e igualdad entre españoles. El PSOE, ha apremiado, tiene que contestar por qué un ciduadano "catalán tiene más derechos que un aragonés".

Serrano ha criticado la desigualdad que genera Sánchez con los ciudadanos de Zaragoza, y ante la "desgobernación de España" ha preguntado a la oposición qué proyectos por ese importe de 17,6 millones de euros quieren que el gobierno municipal retire.

Al respecto, ha contestado que el Gobierno de la ciudad trabajará para que ese impacto sea el menor y que "ni un solo proyecto se caiga".

Para Serrano es "inédito" que alguien que no ha ganado las elecciones intenta gobernar porque cuando no se tiene la mayoría se da un paso atrás, pero Sánchez ha preferido hacerlo "a costa de generar desigualdades y crispación política que es el resultado de no tener liderazgo moral en el país como dijo Ortega y Gasset".

Ha criticado a los socialistas porque defienden los "pactos corruptos con las clases más privilegiadas catalanas para anmistiar corruptos y eso revela que España les da igual y que haya déficit presupuestario en lugar de hacer lo que marca la Constitución".

"SECTARISMO"

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha pedido al PP que "se ubique" porque aunque hablen de la amnistía en Zaragoza "falta personal" en los centros cívicos y equipamientos deportivos y "nos metemos en pufo --por el estadio de La Nueva Romareda-- que solo es bueno para la iniciativa privada y no para lo público".

Elena Tomás ha criticado que traigan estas mociones mientras el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, es un "incitador al odio, xenófobo y racista".

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha replicado que mientras critican al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, la izquierda en España "apoya amnistiar delitos, como el de malversación". Por primera vez se ve a un presidente del Gobierno que incumple el mandato constitucional, lo que "es propio de una autocracia y no una democracia", ha diferenciado.

A su parecer, Sánchez está "sometido a un chantaje al aceptar sobornar a los que le tienen que proveer los 7 votos que le faltan. El soborno de hoy es el chantaje de mañana y a Sánchez no le importa porque no tiene escrúpulos y está dispuesto a ceder".

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha preguntado por qué el PP no se sienta a negociar el presupuesto con Sánchez para deducir que al no hacerlo "demuestran sectarismo y no les interesa Zaragoza, ni Aragón, ni España, sino solo sus poltronas cada vez mas impregnadas del sectarismo de VOX".