El Ayuntamiento de Zaragoza suspende las fiestas del Pilar durante 5 minutos este viernes por la agresión sexual

Última concentración a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza en repulsa por la agresión sexual sufrida por una mujer en las vaquillas - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza suspenderá las fiestas del Pilar durante cinco minutos esta tarde tras la agresión sexual sufrida por una mujer la pasada noche en el Casco Histórico y que es la segunda que se produce en estos días de fiesta tras la ocurrida en las vaquillas este miércoles.

Las fiestas del Pilar se pararán durante cinco minutos a partir de las 17.00 horas y este sábado, 17 de octubre, se convoca un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento a las 12.00 horas en señal de repulsa.

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza tras ser informado por parte de Delegación de Gobierno en Aragón de este nuevo caso de agresión sexual ha activado el protocolo de repulsa a este tipo de conductas.

Por otro lado, el Ayuntamiento impulsa la campaña 'No es no' de concienciación y sensibilización en contra de las agresiones sexistas, para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de estos días festivos con libertad e igualdad.

DECLARACIÓN

El procedimiento marca que antes tipo de conducta el Ayuntamiento emite una declaración en la que manifiesta su rechazo ante los hechos de violencia sexual ocurridos en nuestra ciudad esta pasada madrugada y muestra su apoyo y solidaridad a la víctima.

"Nos reafirmamos, una vez más, en nuestra repulsa y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud que se produzca en nuestra ciudad y nuestro compromiso con la prevención y erradicación de estas actitudes y comportamientos, para conseguir una semana del Pilar libre de agresiones sexistas en las que todas las personas puedan disfrutar de los espacios con seguridad y libertad", recoge el texto.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a implicarse en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres; además de a "reaccionar" ante cualquier actitud, conducta o agresión sexista que pueda darse en el día a día y también en la semana de las fiestas del Pilar, "a no mirar para otro lado y a no ser cómplices".

Para desterrar estas actitudes y comportamientos es necesaria la participación de toda la sociedad, ha subrayado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por todo esto y para mostrar el rechazo y la condena a cualquier tipo de violencia o agresión sexista se suspenden los actos culturales programados durante cinco minutos este viernes, 16 de octubre, a las 17.00 horas y se convoca un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento es sábado 17 de octubre a las 12.00 horas.