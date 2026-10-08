Azcón anuncia una partida de 52 millones para vivienda en 2027 y dice que Sánchez ha empobrecido a los españoles

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que el proyecto de ley de presupuestos de 2027 incluirá una partida de 52 millones de euros para políticas de vivienda, un 45% más de los 36 millones destinados en 2026, y ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha empobrecido a los españoles y ha llevado a España a la peor crisis de vivienda" en la Historia.

"Frente a la improvisación y la parálisis hemos impulsado una iniciativa política, frente al tacticismo político, resultados en beneficio de la ciudadanía, realidades frente al debate populista", ha asegurado. El Gobierno de Pedro Sánchez "ha creado el drama de la vivienda" y el PP quiere ser "parte de la solución", ha aseverado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha comparecido a petición propia en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha afirmado que desde que gobierna Sánchez se han producido 272.000 desahucios de viviendas, 90 cada día.

En el marco de este plan, el Gobierno de Aragón ha impulsado ya 3.600 viviendas públicas, adaptadas a las necesidades y características de cada municipio. De ellas, más de 1.000 serán entregadas a principios de 2027.

Además, ya se trabaja en otras 3.400 viviendas con el objetivo de alcanzar las 7.000 viviendas públicas impulsadas al término de la legislatura, una media de 1.000 viviendas al año. El Ejecutivo autonómico también ha planteado cambios en el régimen de protección de estas viviendas.

Las viviendas protegidas impulsadas por el Gobierno de Aragón mantendrán esta calificación de forma permanente, mientras que las promovidas por iniciativa privada tendrán una protección de 75 años, frente a los 30 años actuales. Asimismo, el Gobierno de Aragón modificará la Ley de Urbanismo de Aragón para agilizar los trámites urbanísticos.

Tras dar el pésame por el fallecimiento, este miércoles, de Maricarmen Abascal, en un centro hospitalario de Madrid tras ser desahuciada de su vivienda, Azcón ha considerado que "poco se ha hablado de Pepe, el anciano de Villanueva de Gállego" al que ocuparon su casa cuando se encontraba hospitalizado.

Pedro sanchez ha convocado elecciones buscando su propio beneficio, ha considerado Azcón, para "tener el menos malo de los resultados" porque es "el peor presidente de la Historia de la democracia".

"El mayor de los problemas que tiene España es el Gobierno de Pedro Sánchez" porque "es el gobierno de la mentira", ha dicho Azcón, criticando que "ha aceptado los chantajes de los independentistas y ha vulnerado la igualdad de todos los españoles pensando en su interés" y "se presentó como garante de la limpieza de las instituciones y ha acabado enfangado hasta en sus círculos más íntimos", mencionando el caso Ábalos y Leire, remitiéndose a un informe de la UCO para afirmar que "estaban dispuestos incluso a ejercer la violencia física" contra los jueces. También ha aludido con ironía al "faro moral" del PSOE, el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno de Sánchez acuñó el 'soy feminista porque soy socialista", pero "ahí están Berni y Ábalos", ha continuado Azcón, asegurando que Sánchez ha realzado "las dos Españas", ha "dinamitado" los servicios públicos, especialmente educación y vivienda, y "ha permitido en Ceuta el mayor ataque territorial de la Historia de España" por "incompetencia".

Además, "ha empobrecido a los españoles y ha llevado a España a la peor crisis de vivienda". Ha dicho entender los problemas de jóvenes e inquilinos, pero también los de los pequeños propietarios, problemas todos ellos que "no se van a resolver con los decretos" que "agravan el problema porque reducen la oferta", con una "estampida" de 4.300 viviendas del mercado del alquiler, a lo que se suma "el ataque a la propiedad privada".

"Las únicas viviendas que ha promovido el PSOE en ocho años son la acampada de Sol o las chabolas de Ceuta", ha proclamado. Entre 2015 y 2023 el PSOE Aragón prometió 20.000 viviendas, pero "la realidad" es que impulsaron 86 viviendas, de suerte que también hay crisis inmobiliaria en Aragón.

Azcón ha defendido el Plan 'Aragón más vivienda', dotado con 400 millones de euros y 3.600 viviendas públicas ya impulsadas, más de mil a entregar a principios de 2027, y al final de la legislatura se habrán impulsado 7.000, ha apuntado. En los 40 años anteriores el Gobierno de Aragón impulsó 1.289 viviendas públicas, ha contrapuesto.

"No vamos a hacer lo mismo que ustedes --ha dicho en alusión a la izquierda--, la utilización partidista de una tragedia humana: Creenquela muerte de Maricarmen les beneficia políticamente y es lo que esta mañana hemos visto".

Azcón ha preguntado a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, exministra del Gobierno de Pedro Sánchez, "si tiene algo que ver con lo que está pasando en Vivienda", lamentando que los socialistas "no hacen ni una sola crítica" de la política del Gobierno de España en esta materia, "el Gobierno que menos vivienda protegida ha hecho en la Historia", aunque ahora los socialistas "vienen a dar lecciones".

También ha dicho que "los aragoneses acaban de votar y han dado al PSOE el peor resultado en la Historia de la Comunidad Autónoma", exigiéndoles hablar "con hechos". Ha apuntado que en el último año de gobierno del cuatripartito el presupesto tenía una partida de 14 millones de euros para politicas de vivienda y ahora su Gobierno lo cuadriplicará.

Jorge Azcón ha preguntado a Alegría cuántas viviendas hizo el cuatripartito en pequeños municipios, afirmando que fueron "cero", mientras que el Gobierno que preside destina cada año 10 millones de euros a esta partida y ya ha impulsado más de 350.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el Gobierno cuatripartito construyó 86 viviendas públicas y, en ocho años, 1.100 de protección oficial: "Nunca en tanto tiempo se ha hecho tan poco".