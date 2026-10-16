Azcón califica de "día histórico" para la economía aragonesa el inicio de producción del B10 de Leapmotor en Zaragoza

El presidente de Aragón, Jorge Azcón (c), durante el acto de inicio oficial de la producción del Leapmotor B10 en la planta de Stellantis, a 16 de octubre de 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España). El Leapmotor B10 es un nuevo SUV 100% eléctrico, - Ramón Comet - Europa Press

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "día histórico" para la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), el sector de la automoción y la economía aragonesa el inicio de la producción del modelo B10 de Leapmotor.

Azcón ha intervenido este viernes en el acto de comienzo de la producción del nuevo modelo B10 de Leapmotor, al que "damos la bienvenida con mayúsculas", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Además del presidente aragonés, han asistido el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el embajador de China en España, Yao Jing; y por parte de las empresas han acudido la directora de Implementación del Plan Estratégico y Joint Ventures de Stellantis, Silvia Vernetti; la consejera delegada de Stellantis en España y Portugal, Zineb Ghout; el consejero delegado de Leapmotor International, Danilo Annese; y el fundador y presidente de Leapmotor, Jiangming Zhu.

"La transformación industrial del sector de la automoción y este nuevo vehículo que viene a Aragón va a permitir que sigamos liderando" este ámbito de la industria, ha asegurado Jorge Azcón, al tiempo que ha reconocido que en la comunidad autónoma "estamos aprovechando la oportunidad" que supone el "tremendo desafío" que vive el sector gracias a "la colaboración".

En Aragón, ha continuado Azcón, "nos sentimos muy orgullosos" de liderar una transformación industrial tan complicada como la actual y eso "tiene consecuencias positivas para nosotros", puesto que se genera un ecosistema en el área metropolitana de Zaragoza que culminará con la construcción de la gigafactoría".

Así, ha mencionado el taller de ensamblaje de baterías en Mallén, a 27 kilómetros de Zaragoza, donde se prevé la creación de 90 puestos de trabajo; o la planta de economía circular en Pedrola de la compañía Shenghe que a través de su filial Veranova Technology creará un centenar de empleos y se encargará de reciclar N-metil-2-pirrolidona (NMP), un disolvente clave en la fabricación de baterías. También ha aludido a Lieder Automotive, en Borja.

"LO VA A PETAR"

Por último, el presidente se ha mostrado "convencido" de que el modelo de Leapmotor "lo va a petar en el mercado" y va a seguir contribuyendo a que se estén registrando cifras récord de producción de vehículos en España. "Reitero, no es una buena noticia solo para Aragón, es una buena noticia para todo el país", ha manifestado.

El B10 es el primer vehículo de una serie de modelos que Leapmotor espera fabricar en España en los próximos años, y el modelo más vendido por la marca en lo que va de 2026, con 2.790 matriculaciones al cierre de los nueve primeros meses del año, muy por encima de otros modelos que comercializa en España, como el C10 o el T03 --con 1.381 y 1.233 unidades, respectivamente, en segundo y tercer lugar--.

Stellantis tiene previsto introducir nuevos modelos en la fábrica aragonesa. El siguiente en la lista será el Leapmotor B05, un modelo tipo compacto (hatchback) cuya producción a gran escala está programada para 2027.