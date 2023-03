Azcón confía en que la decisión de Lambán de no judicializar la operación Romareda sea verdad, pero no se fía

ZARAGOZA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, del PP, ha confiado en que "sea verdad la marcha atrás" del presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, de no judicializar la operación Romareda, pero "no me fío" ha precisado y le ha instado a pedir disculpas.

"Si veía problemas de legalidad y dice que no recurre, es que no había problema de legalidad --ha deducido Azcón--. O los hay o no. Si los hay, el Gobierno de Aragón dice que actuaba en consecuencia y ahora dice que no y no va a los tribunales".

De esta forma se ha referido a la postura del Gobierno de Aragón de que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que exigía remitir al Consejo Provincial de Urbanismo el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para tramitar la Operación Romareda.

A su parecer, Lambán se ha dado cuenta de la "ola de inquietud, preocupación y malestar que han despertado sus declaraciones en el zaragocismo y el 'tuit' absolutamente inapropiado de hace días e intenta rectificar". Dicho 'tuit' del pasado 24 de febrero dice: "El proyecto deportivo de los nuevos dueños del @RealZaragoza no parece muy exitoso. Sus planes de negocio, con la complicidad activa de @zaragoza_es, sí que van viento en popa. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Pero, al menos, que lo hagan todo legal".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha confiado en que Lambán no judicialice el proyecto de la Romareda, pero ha trasladado su temor de que el presidente del Gobierno de Aragón "pone munición política para que otros actúen".

Por ello, ha alertado de que si llega a haber recursos contra la Romareda "los argumentos de Lambán tendrán mucho que ver con esos recursos". "Ahora da marcha atrás y tiene que explicarlo, pero tiene que ver con el interés político de Lambán".

"OLA DE INQUIETUD"

Ha abundado en que el presidente aragonés "se ha dado cuenta de que esa ola de inquietud, a pocos meses de las elecciones no le beneficiaba en nada y por eso da marcha atrás y debe pedir disculpas al zaragocismo por atacar a uno de los emblemas de la ciudad y no ayudar en nada a que un proyecto de la importancia de la Romareda se pueda convertir en realidad".

El alcalde de Zaragoza ha recordado que el área de Urbanismo ha presentado tres informes distintos que dicen que la operación Romareda "es legal" y el Gobierno de Aragón con "informes políticos y no jurídicos pone sombras de dudas".

"Un día dice que es ilegal y la va a recurrir y al darse cuenta de la ola de malestar dice no va a recurrir y si alguien lo recurre los argumentos que ha puesto el PSOE y Lambán son los que se van a utilizar", ha relatado Azcón.

Su impresión es que Lambán "ha tirado la piedra y ha escondido la mano" y ha opinado que debería apoyar "el mejor proyecto de La Romareda de la historia" porque nunca se ha planteado como en esta ocasión ya que antes lo pagaban los presupuestos públicos y ahora lo paga un inversor privado.

"El Gobierno de Aragón --ha criticado-- pone palos en la rueda y es lo que no entiende la ciudad y el zaragocismo y lo tiene que explicar Lambán, pero es evidente que no puede explicarlo".