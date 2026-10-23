Azcón cree que Sánchez ha convertido a España "en el hazmerreír del mundo" con su gstión de la crisis de Ceuta

Jorge Azcón es el presidente del Gobierno de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha convertiro a España "en el hazmerreír del mundo" por su gestión de la invasión migratoria de Ceuta.

"Mi Gobierno defiende a los aragoneses, usted defiende a Sánchez y Sánchez a Marruecos", ha espetado Azcón a Alegría, indicando que lo que está ocurriendo es que "cuando un Gobierno hace una guerra híbrida contra nuestro país, el presidente lo único que hace es arrodillarse ante Marruecos; a saber qué saben en Marruecos para que el Gobierno de España esté haciendo lo que está haciendo con los ceutíes".

En respuesta a una pregunta de la portavoz del grupo socialista, Pilar Alegría, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que lo que él hace es "servir a los aragoneses" y lo que hace Alegría es "servir a Sánchez", lo que "saben los aragoneses", tras lo que ha aludido a "la cara que se le quedó cuando se presentó a las elecciones y obtuvo el peor resultado en la Historia" de Aragón, la cara que "acompaña a los diputados de izquierdas", que obtuvieron el peor resultado, añadiendo que le ocurrirá lo mismo en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Ayer fue Pedro Sánchez a la televisión a reírse, pero los ceutíes se ríen poco", ha continuado Azcón, para quien el Ejecutivo de Sánchez "sirve al Gobierno de Marruecos, a los independentistas y filoetarras, incluso a las peores cloacas del Estado o los clanes del narcotráfico", pero "a quien seguro que no sirve es a la UCO, a la Guardia Civil y a los jueces".

Azcón ha preguntado "dónde están las facturas del PSOE" y cómo puede ser que la Guardia Civil esté pidiendo las facturas y el PSOE "tenga el cuajo de decir a un juez que no las encuentra", lo que no ocurriría con un ciudadano.

El presidente de la Comunidad Autónoma ha defendido su gestión, apuntando que el año próximo el presupuesto de Sanidad se elevará a 3.100 millones de euros, con 350 millones de euros más, y los profesores verán incrementado su sueldo en un 7,75 por ciento más, mientras que Vivienda tendrá un presupuesto de 52 millones de euros.

También ha expresado que el amor no puede resolver los problemas de la cesta de la compra o la subida del precio de la gasolina. "Ustedes se ponen a hacer una declaración de amor y bailar en los mítines; tengo la certeza de que su cara va a ser un poema al día siguiente de las elecciones generales".

UN POLÍTICO "COJO"

Pilar Alegría ha preguntado a Azcón "a quién sirve, realmente, su Gobierno" y ha considerado que "su interés no está en resolver los problemas de los aragoneses de a pie", realzando su "sectarismo e incompetencia política".

La dirigente socialista ha aseverado que el "sectarismo" de Azcón está impidiendo que los aragoneses reciban las ayudas del Gobierno de España a las comunidades con zonas tensionadas, aunque "cumplen los requisitos" porque destinan más del 30 por ciento de sus ingresos a pagar la hipoteca o el alquiler de vivienda.

"¿Qué sería de usted sin Sánchez?", le ha preguntado Alegría, quien ha considerado que Azcón quiere que Sánchez gane las elecciones del 29N porque sin Sánchez sería "un político cojo", apuntando que en tres años ha dedicado más energías a despreciar y criticar al Gobierno de España que a resolver los problema de los aragoneses.

"Le veo poco alegre, más enfadado que de costumbre", ha continuado Alegría, quien ha criticado que el PP ponga "en tela de juicio" la validez del sistema electoral, en referencia al voto por correo.

A su juicio, si el PP gobernara España "privatizaría y recortaría las pensiones, las bajas laborales, el salario mínimo interprofesional y los derechos de las mujeres", también pedirían "sacrificios" a los trabajadores y a la clase media porque "los de arriba con ustedes pueden estar muy tranquilos".

Ha rechazado "los insultos de telonero del mítin de Vito Quiles" y los videos de las cuentas de redes sociales del PP, elaborados --ha dicho-- con inteligencia artificial: "A lo mejor se anda escaso de inteligencia natural".

"La campaña electoral se les va a hacer larga, no les digo nada cuando a partir del 29N, nuevamente, este país vuelva a elegir a un Gobierno progresista". "Es el odio, su falta de amor por Aragón y los aragoneses, lo que le impide hacerse cargo de los aragoneses".