Azcón dice que Feijóo es "tremendamente generoso en un momento político de extraordinaria complicación"

ZARAGOZA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es tremendamente generoso" presentándose "en un momento político de extraordinaria preocupación".

Azcón ha intervenido en el acto que ha protagonizado Feijóo en la sede del PP Aragón, en la capital aragonesa, a petición de los populares aragoneses. Ha recordado que el Comité de Dirección del PP regional ha respaldado a Feijóo y ha aseverado: "Vamos a tener la suerte de salir de un momento duro y tener al mejor líder como presidente del PP".

"Feijóo es el mejor líder en un momento complicado", ha insistido Jorge Azcón, afirmando que "no hay un líder más eficaz" porque "nadie en este país puede acreditar cuatro mayorías absolutas en su comunidad que se obtienen independientemente del momento político que viva el PP".

Además, "es un político moderado y centrado porque representa a la mayoría de la sociedad gallega y eso le ha dado la posibilidad de obtener mayorías absolutas". Ha añadido: "El carné de moderación o centrista no nos lo van a dar los ministros de Podemos o el PSOE; tenemos criterio propio y los datos de Feijóo acreditan su centralidad".

INTEGRAR

Azcón ha continuado afirmando que Feijóo "es un político serio, lo cual en estos tiempos significa todo lo contrario de lo que acostumbramos a ver: la frivolidad", añadiendo que "es un aval de futuro del que no podemos prescindir".

También ha dicho que al candidato "le gusta integrar, no divide, no se pone a clasificar, no se ha dedicado a fracturar la sociedad" y "es un gestor que acredita profesionalidad, experiencia", un perfil que "es ahora cuando más se necesita" para que vuelva a hacer "lo que este partido tiene acreditado, sacar a España de las crisis en que le meten los Gobiernos socialistas".

Asimismo, el presidente del PP aragonés ha manifestado que Feijóo "no se va a dejar llevar por las opiniones de un tertuliano, por un tuit que ha escrito no se sabe quién". Azcón quiere que Feijóo "devuelva al PP al Gobierno de España, a La Moncloa".

Ha definido a Feijóo como "un líder que tiene criterio" frente a Pedro Sánchez, que "va a defender los intereses de su partido político antes que los de todos los españoles".

VISIÓN MUNICIPALISTA

Por otra parte, ha considerado que el PP regional puede aportar su visión municipalista porque "los Ayuntamientos tienen un problema serio, no tienen la posición política que deberían tener, son los únicos que no han recibido un Fondo COVID, ni para transporte, ni para un terremoto que se llama plusvalía".

Jorge Azcón ha aludido al "sueño olímpico" y ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es "un líder cautivo, que tiene un socio, ERC, y está tomando decisiones que perjudican a Aragón".

"He oído a Lambán decir que está dispuesto a defender primero a Aragón y luego al PSOE: Es el momento de que llame a Sánchez si está dispuesto a defender el sueño olímpico".

"Hemos fracasado" como comunidad autónoma en otro asunto, como es la instalación de una fábrica de baterías de vehículos, ha continuado Jorge Azcón, para quien "en los dos retos más importantes de esta legislatura el socialismo va a fracasar".