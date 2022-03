Azcón no cree "justo" para el área metropolitana y Aragón que Volkswagen instale su planta de baterías en Sagunto

ZARAGOZA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha calificado de "malísima noticia" para la ciudad, el área metropolitana y todo Aragón que finalmente no venga a Zaragoza su planta de baterías del grupo Volkswagen en España, que se instalará en Sagunto y generará más de 3.000 empleos. "Personalmente me parece que no es una decisión justa".

Azcón ha dicho estar convencido de que el área metropolitana era la que "más posibilidades tenía y que más ventajas podía ofrecer a esa fábrica, desde el precio del suelo, al talento, los recursos humanos y las fábricas auxiliares que hay gracias a Stellantis".

El también presidente del PP Aragón ha indicado que "todo era favorable" para que la decisión final fuera que viniera a Zaragoza y ahora "tenemos que preguntarnos por qué se ha ido a Sagunto en lugar de ir a la zona de España más preparada, que era Zaragoza".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón han insistido en la necesidad de conocer "qué ha pasado para tomar una decisión que no beneficia a la Comunidad Autónoma de Aragón".

Ha relatado que esta fábrica tenía la capacidad de transformar la economía de Aragón y es un "tren que no vuelve a pasar en décadas" al ser una inversión millonaria de unos 4.000 millones de euros. "Es una oportunidad que se pierde y también los miles de empleos previstos".

Asimismo, Azcón ha precisado que era el proyecto con "mayor capacidad de transformación de la economía de Zaragoza y Aragón. "Quiero que se explique que siendo la comunidad autónoma más preparada por qué se ha tomado una decisión que perjudica a la ciudad y a la Comunidad Autónoma de Aragón".