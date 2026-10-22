Azcón: "No nos han votado para que apliquemos las políticas de vivienda fracasadas de la izquierda"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que no declarará zonas tensionadas en la comunidad autónoma y ha proclamado: "No nos han votado para que apliquemos las políticas de vivienda fracasadas de la izquierda".

Azcón ha comparecido a petición de CHA para dialogar sobre las zonas tensionadas, señalando que solo cuatro municipios, el 0,4% de los 731 Ayuntamientos de Aragón han planteado la declaración de estas zonas.

Ha criticado que el Gobierno de España destinará la mayor parte de las ayudas de 180 millones de euros para vivienda anunciadas a comunidades donde gobierna, por haber aplicado esta política, apuntando que a Aragón le corresponderían 132.000 euros, mientras que el Ejecutivo regional invertirá siete millones de euros en estos cuatro municipios. También ha reiterado que recurrirá este reparto.

"La realidad es que Aragón es la primera Comunidad en hacer vivienda pública", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico, avanzando que el presupuesto de 2027 recogerá una partida de 52 millones de euros para vivienda, un 45% más de lo contabilizado en su primera etapa y muy por encima de los 14 millones de euros destinados por el anterior Gobierno cuatripartito.

"Nunca en la Historia, con los datos en la mano, se han destinado tantos recursos como está destinando mi Gobierno; esta es la realidad de lo que han hecho unos y otros", ha aseverado Jorge Azcón, añadiendo que cuando gobiernan PP y Vox se hacen políticas de vivienda pensando en los trabajadores turísticos. "Ustedes hablan mucho pero la realidad es que no hacen nada".

"Las zonas tensionadas no funcionan", ha insistido Jorge Azcón, añadiendo que "es una política fracasada", tras lo que ha realzado que la política de vivienda es competencia del Gobierno de Aragón.

UN PROBLEMA "GRAVE"

"El problema de la vivienda es grave", pero Pueyo "cree que es un curandero" porque "viene a decir que una enfermedad tan grave se cree que lo va a curar con aspirinas", una forma de "populismo", ha expresado Azcón.

Ha destacado que en Cataluña, donde se aplican las zonas tensionadas, el precio de los alquileres ha subido y ha observado que "nunca ha habido tan pocos representantes de la izquierda en las Cortes", aunque CHA "se beneficia" del retroceso del PSOE, como ya hizo Podemos, aunque "sus medidas están fracasadas".

Las zonas tensionadas "bajan la oferta del alquiler" y acaban subiendo los precios, ha continuado Azcón, quien ha asegurado que no entiende a "la nueva CHA", que ahora dice que hay que aplicar "lo que nos dicen desde Madrid: Olé la defensa de la autonomía de CHA".

El debate de vivienda con CHA "es extraordinariamente complicado" porque su secretaria general, Verónica Villagrasa, ha sido "la peor directora general de Vivienda en la Historia", ya que bajo su mandato "nunca se ha hecho tan poco en vivienda", un debate que Chunta debería hacer con el PSOE, ha manifestado Azcón.

Ha invitado a Pueyo a debatir sobre los 'cacahuetes' de la Expo, que el PSOE de Javier Lambán impulsó porque CHA "no hacía nada", aunque "el PSOE fracasó estrepitosamente" al querer impulsar 500 viviendas en la zona Expo de Zaragoza.

LIDERAR LA OPOSICIÓN

Azcón ha preguntado "quién lidera la oposición" en esta cámara y qué le importa a Pueyo Aragón, considerando que "tiene que explicar" por qué CHA no se presenta al Congreso por Teruel. "Para la Chunta hay una parte de Aragón que es 'lo que diga el PSOE" y le ha preguntado si los habitantes de Teruel "no tienen la dignidad para que CHA les represente", si son "de segundo grado".

"Ustedes, en la izquierda, han decidido hacer de la política sillones, usted ha vendido sus principios y valores, y se van a quedar sin sillones, van a tener la respuesta de los turolenses que se merecen", ha espetado Azcón a Pueyo, añadiendo que el líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, "está frotándose las manos".

Ha dicho que CHA no se presenta en Teruel cuando el PSOE defiende un Corredor Cantábrico-Mediterráneo "de tercera" y no apoya elevar las ayudas a la despoblación, tras lo que ha preguntado si hay "un pacto oculto" y se han repartido "un puestecito o un sillón". La CHA liderada por Pueyo "es, nada más y nada menos, que el hermano pequeño del PSOE Aragón".

"Usted está traicionando la historia de CHA y dentro de muy poco de su propio partido saldrán voces a decirle lo que estoy diciendo", ha dicho Azcón a Pueyo, añadiendo que ha vendido todas sus ideas "por sillones", le ha recriminado.

"Usted ha llegado a un acuerdo en Teruel porque cree que Teruel es de segunda y sabe que no tienen ninguna posibilidad de obtener representación", pronosticándole que "va a tener el resultado que se merece".

"Vamos a ver cuántos partidos nacionalistas de izquierdas toman una decisión similar" a la de CHA en Teruel, mencionando a Compromís, ERC y BNG: "El único traidor es usted". Ha criticado que el Gobierno de España repartirá 180 millones para vivienda donde se aplican las zonas tensionadas y, por lo tanto, Aragón no recibirá nada, subrayando que CHA apoya esta medida "y se van a quedar tan anchos".

Ha considerado que "el PSOE no ha hecho un acuerdo transparente en su vida", señalando que los pactos a los que ha llegado en materia electoral perjudican al PSOE, que "aspira a seguir diciendo sí, bwana, a Pedro Sánchez, no a representar a una mayoría".

NINGUNA VIVIENDA ENTREGADA HASTA AHORA

Jorge Pueyo ha espetado a Azcón que "lo de las 86 viviendas ya no se lo cree nadie" y le ha reprochado que de las 3.000 viviendas anunciadas por el Ejecutivo PP-Vox "entregadas ninguna",

En relación a las elecciones, Pueyo ha señalado que "lo que nos pide al corazón es presentarnos", que "CHA crece en cada elección y tomamos las decisiones desde la razón, no desde el orgullo".

Ha recordado que CHA reivindicó las ayudas al funcionamiento en el Congreso y que él fue el diputado que más iniciativas ha presentado contra la despoblación y también ha defendido la mejora de las comunicaciones terrestres.

También votaron en contra del decreto ley anti-apagones e impidieron que Junts se quedara con las leyes de inmigración. "Ustedes son unos lamebotas de Madrid", ha espetado.

TIK-TOK

La portavoz del PP, Ana Marín, ha criticado que CHA insulta "permanentemente" al PP. "Nos encontramos ante la nueva CHA de Pueyo, la que ha cambiado las ideas por los sillones". "En Teruel también tenemos tik-tok", ha continuado Marín, lamentando "el desprecio a Teruel" y le ha pedido que los próximos tres años "no utilice a Teruel".

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha señalado que Pueyo "se ha disfrazado de agitador" y que "lo único que le ha faltado" es apoyar los actos de violencia contra Vox ocurridos en Galicia este miércoles. Ha vaticinado que si PP y Vox cambian la ley estatal de vivienda "volverá a ser autonomista".

Desde el PSOE, Pilar Alegría ha apostado por "sacar al Senado de la trinchera" y ha aseverado que PP y Vox "son absolutamente indistinguibles".

"¿Por qué no declara zonas tensionadas, por qué castiga a los aragoneses, por qué no aplica la ley de vivienda?", ha preguntado Alegría, indicando que "no lo hace porque esa ley de la vivienda ha sido aprobada por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez" porque prefiere oponerse al Gobierno socialista.

En representación de A-TE, Tomás Guitarte ha lamentado que el Consejo de Urbanismo de Teruel se posicionara en contra de la ordenación municipal de Albarracín (Teruel) ante la turistificación y ha apoyado el reparto de la actividad turística.

En el turno de IU, Marta Abengochea, ha dicho que a Azcón "le gusta la carnaza" y que van a ir juntos para "frenar ese Gobierno ultra", ha continuado. Ha preguntado por qué no utiliza "todas las herramientas" para solucionar el problema de la vivienda.