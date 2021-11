Azcón (PP) cree que el Gobierno de España debe asumir "su responsabilidad" en la financiación autonómica

HUESCA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza y candidato a la Presidencia del PP Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que "ha llegado el momento de que el Gobierno de España asuma su responsabilidad" en materia de financiación autonómica.

Durante su visita a la ciudad de Huesca ha declarado a los medios de comunicación que "es importante" que el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, se reúna este martes con otros siete presidentes en Santiago de Compostela para dialogar sobre financiación autonómica, pero el Gobierno de España debe actuar y "acometer" el proceso de reforma.

Ha preguntado a Lambán "qué opina de la armonización" fiscal que defiende el PSOE y ha considerado que "no puede ser que el PSOE diga que lo primero es la armonización y que luego vendrá el sistema autonómico".

Azcón ha aseverado que "ha llegado el momento de hablar de los verdaderos problemas", cuestionando "si Lambán va a defender la subida de impuestos" que conllevaría la armonización. Ha emplazado a poner en marcha el nuevo sistema de financiación para mejorar los servicios públicos.

CAMBIO TRANQUILO

También ha dicho que los cargos públicos del PP deben trabajar "al 120 por ciento" porque "vienen momentos muy complicados" y la recuperación llegará "solo de la mano del PP", lo que exige hacer "un trabajo excepcional" para llevar a cabo "un cambio tranquilo" como "el PP ha hecho en otras comunidades", por lo que "son imprescindibles todos y cada uno de los afiliados y cargos públicos del PP".

Jorge Azcón ha asegurado que Huesca es "hermana" de Zaragoza. Ha recordado al diputado autonómico del PP, Antonio Torres, fallecido en 2019 y también ha elogiado al presidente provincial del PP Huesca, Gerardo Oliván, con quien comparte "muchos años trabajo", así como a la portavoz municipal en la capital, Gemma Allué, y la senadora Ana Alós.

Ha recordado que Alós fue candidata a la Alcaldía de Huesca, "contaba con los votos suficientes" y "si no fuera por una anomalía política" hoy sería alcaldesa. "Lo que pasó fue una injusticia, en Huesca hay un Gobierno --local-- que contó con los votos suficientes, pero no con la justicia de las urnas".

Azcón ha viajado a Huesca a "escuchar a los afiliados, a compartir reflexiones, soluciones tangibles a los problemas reales". Ha dicho que ni la unión de las estaciones de esquí, ni el plan de la hostelería ni el proyecto olímpico "llevan el ritmo que nos gustaría".

Azcón ha dicho que "no es de recibo" que las ayudas del plan de la hostelería no hayan llegado todavía a sus destinatarios y que no esté "claro" el proyecto olímpico, que el PP apoya "sin dejar de ser exigentes" con esta "revolución en positivo para nuestro Pirineo".

Por otra parte, Jorge Azcón ha emplazado a apoyar a sectores que necesitan "una ayuda real", como la ganadería extensiva, que "ha perdido ayudas bajo la Presidencia de Lambán". Ha afirmado: "En lo peor de la pandemia, cuando todos teníamos incertidumbre, eran ellos los que estaban trabajando en el campo y en la granja", por lo que ahora se les debe ayudar.

En otro orden de cosas, Jorge Azcón ha considerado que "Huesca necesita más infraestructuras" y terminar las autovías A-21, A-22 y A-23, así como mejorar la línea Huesca-Canfranc. "Desde el PP podemos ofrecer soluciones reales, las hemos ofrecido cuando hemos gobernado y eso vamos a volver a hacer cuando se convoquen elecciones".