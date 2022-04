Azcón (PP) dice que el Gobierno de Aragón "es incapaz" de tomar medidas contra la crisis

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que el Gobierno autonómico de Javier Lambán "es incapaz" de tomar medidas contra la crisis y "no es creíble" que no tenga margen para hacerlo: "Otra cosa es que no sepan o no quieran".

"Echamos de menos que el Gobierno de Aragón ponga encima de la mesa un paquete de medidas fiscales", lo que "ha pasado en muchas comunidades autónomas", no en Aragón, donde "no se ponen medidas para ayudar a las familias en un momento especialmente complicado, con el IPC disparado", ha aseverado Azcón momentos antes de presidir una reunión del Comité Ejecutivo del PP regional.

Ha considerado que el mayor problema de los aragoneses guarda relación con la crisis, "que se ha agravado por la guerra" de Ucrania y ha insistido en que los aragoneses "tienen más problemas hoy para llenar el depósito, hacer la compra, pagar la hipoteca o la luz" porque "los problemas económicos se están multiplicando".

Azcón ha declarado que hace semanas que el Gobierno de Aragón "va de fracaso en fracaso". Ha aludido así a la implantación en la Comunidad Valenciana y no en Aragón de una fábrica de baterías de Volkswagen y a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, así como a la aprobación, la semana pasada, del Plan Hidrológico del Ebro 2021-2027, "que tira por tierra los sueños de miles de agricultores".

NUEVA ETAPA

En otro orden de cosas, Azcón ha expresado que el PP "abre una nueva etapa a nivel nacional" con la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente. También ha comentado que ha pactado "algunos cambios" en la dirección nacional que se anunciarán "dentro de pocas semanas".

Azcón ha asegurado que, tras el congreso de Sevilla, "el PP está mucho más cerca de lo que estaba" de alcanzar el Gobierno de España y el trabajo que va a realizar este partido, también en Aragón, se orientará a aproximarse más a las instituciones. "Hay un cambio de ciclo político, un Gobierno de Aragón agota su ciclo, y el PP es la única alternativa", ha concluido.