Azcón (PP) reitera que hay un "camino por recorrer" con Cs para que haya un cambio en el Ayuntamiento

Publicado 10/06/2019 14:41:30 CET

ZARAGOZA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, ha subrayado que "hay un camino por recorrer" con Ciudadanos (Cs) para que haya un cambio político en el Ayuntamiento de Zaragoza después de 16 años de gobiernos de izquierdas.

"En eso vamos a trabajar en los próximos días, para que se produzca ese cambio político". Este es el objetivo de Jorge Azcón para avanzar en el acuerdo programático iniciado la pasada semana con la candidata de Cs a la Alcaldía, Sara Fernández, y del que ambos salieron muy satisfechos.

"La semana pasada avanzamos mucho con Cs de lo que puede ser un programa de gobierno para los próximos cuatros años", después de que las urnas, por primera vez, hayan dicho "que existe una posibilidad de cambio y tras 16 años de gobiernos de izquierdas puede haber un gobierno centrado, en el centro derecha, en el que, evidentemente, el PP sea una pieza fundamental de ese futuro gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha recordado que Cs dice, en Aragón y en el ámbito nacional, que su socio prioritario es el PP, para apostillar que ambos tienen un programa muy avanzado "de lo que podría ser un gobierno" en el Ayuntamiento de Zaragoza para los próximos cuatro años y del que todavía no se habrían abordado las áreas de gobierno, ha señalado.

SOBRE EL PSOE

"He oído ponerle condiciones al PSOE sobre el artículo 155 de la Constitución y que renuncien a las políticas de Pedro Sánchez a nivel nacional y he oído poner condiciones al PSOE, que no veo a ningún dirigente socialista cumplir". De esta forma se ha expresado sobre un posible acuerdo entre Cs y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Esta semana queda acabar de llegar a acuerdos y ponernos de acuerdo con Cs en las distintas instituciones y yo, sin duda, voy a trabajar intensamente en ello". No obstante, ha asegurado que, de momento, no hay reuniones previstas.

Azcón ha reconocido que se precisan 16 votos para que se produzca el cambio en el Ayuntamiento de Zaragoza, en referencia a los dos escaños que tiene Vox, pero ha apuntado que las reuniones, en el ámbito nacional, con la formación que dirige Santiago Abascal "han sido fructíferas, al igual que las de Ciudadanos con Vox".

"Espero que el Ayuntamiento de Zaragoza no sea una excepción a esa regla general de lo que se ve por toda España porque, además, es el único consistorio que lleva 16 años con gobiernos de izquierdas y es donde más necesario es que se produzca ese cambio político", ha sentenciado el candidato del PP.