Beamonte dejará la presidencia del PP Aragón en diciembre y ocupará un puesto orgánico en el PP nacional

Se mantendrá al frente de la portavocía en las Cortes de Aragón esta legislatura, a petición de Casado

ZARAGOZA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, no presentará su candidatura para reeditar este cargo en el Congreso Regional de los 'populares' aragoneses, que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre, y pasará a ocupar un puesto orgánico en el PP nacional.

"Me incorporaré a alguna de las áreas que en su momento se comunicará", dentro del aparato orgánico del partido, ha informado en rueda de prensa, una cuestión que ha de "cerrar definitivamente" con el presidente nacional, Pablo Casado, y para el que se le designará en la próxima ejecutiva nacional.

Ha añadido que, no obstante, a petición de Casado, seguirá al frente de la portavocía del grupo del PP en las Cortes de Aragón en lo queda de legislatura y hasta los próximos comicios de 2023. "Nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir trabajando juntos", salvo que haya alguna "circunstancia excepcional". Será el encargado de representar a su grupo en el Debate del estado de la comunidad autónoma, ha confirmado.

Beamonte ha contado que se había planteado "no tener protagonismo en el Parlamento autonómico, pero me han pedido que siguiese al frente" y aunque, "lo más fácil sería echarse a la fila de atrás y no comprometerse, he decidido seguir dando la cara con toda la valentía y responsabilidad que toque, con todos mis compañeros".

Ha adelantado, asimismo, que será con posterioridad, "cuando lleguen las elecciones generales y autonómicas", cuando se incorporará "a la política institucional nacional", en concreto, a algún puesto en las Cortes Generales.

Beamonte ha reconocido que se dirá "de todo" sobre su decisión, pero "nadie me ha forzado a presentarme y nadie me ha forzado a no presentarme". Ha añadido que ha sido algo "meditado", han concurrido "circunstancias personales y políticas" y "fruto del diálogo con los responsables de la dirección nacional y del resto de personas que trabajan conmigo", así como tras hablar con su familia.

UN HOMBRE DE PARTIDO

El dirigente 'popular' ha esgrimido que siempre ha demostrado que es "un hombre de partido", algo que le obliga ahora "a un compromiso mucho más intenso y arraigado para con todos mis compañeros, en el objetivo de conquistar los gobiernos de las principales instituciones y mantener también el gobierno en las principales instituciones de nuestra comunidad autónoma".

Ha asegurado que le ilusiona y apasiona "la incorporación a la política nacional" y llega a ella tras haber sido concejal y, durante 12 años, alcalde de su ciudad, Tarazona (Zaragoza), así como diputado y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, además de parlamentario autonómico y portavoz de su grupo, y también candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Al respecto, ha dicho: "Pudo ser la conformación de un gobierno, sino hubiera sido por las circunstancias que concurrieron con alguna formación política".

Por eso, ha constatado que asumirá sus nuevas responsabilidades orgánicas con el conocimiento de los diferentes niveles de la administración, así como "de lo que es una estructura política", al tiempo que cuenta "con esas ganas e ilusión de poder contribuir de la mejor manera a mi partido, esta vez en un escenario diferente".

Ha advertido de que quedan "casi dos años de espacio institucional en la comunidad autónoma, aunque lo combine con el escenario orgánico nacional" y ha confiado en que las decisiones tomadas sean "fructíferas".

Beamonte ha incidido en que le han llamado a contribuir y participar en el ámbito nacional del PP, un partido "que está bien organizado", algo que le "seduce, apetece y resulta muy ilusionante" porque "hay que saber dar paso a otros en esta vida".

DEJAR PASO

Beamonte ha sostenido que tras algo más de cuatro años al frente del PP en Aragón, cargo que asume el 26 de marzo de 2017, "toca dejar paso a otros compañeros en el escenario de la política orgánica autonómica". Ha recordado también su cargo en la presidencia provincial del PP Zaragoza durante nueve años.

"He cubierto una etapa y un tiempo que ha sido muy bonito en el escenario local, provincial y autonómico", ha confesado el dirigente 'popular'. A su entender, deja un partido "unido, cohesionado, que tiene todas las opciones de recuperar las principales instituciones".

Ha aprovechado para dar las gracias a quienes le han acompañado en la dirección regional, que ha personalizado en la secretaria general, Mar Vaquero, y en los tres presidentes provinciales, de Zaragoza, Ramón Celma; Huesca, Gerardo Oliván; y Teruel, Joaquín Juste.

Estos cuatro últimos le han acompañado en su comparecencia ante los medios de comunicación. "No se trata de dar imagen de algo que no es cierto, sino de manifestar la unidad, cohesión y fortaleza de un partido que está estructurado y mucho más preocupado por trabajar en los asuntos importantes que por cuestiones de otra naturaleza".

Igualmente, ha expresado su agradecimiento a todos los cargos de la junta directiva regional, alcaldes y concejales, cargos institucionales, afiliados y simpatizantes, "que tanta veces me han acompañado", así como al presidente nacional del PP, Pablo Casado, el secretario general, Teodoro García Egea, y a la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán.

SUCESIÓN

Beamonte ha comentado, tras ser preguntado por la sucesión, que es algo que decidirán los afiliados, "una vez que quien quiera dé el paso", "a mí no me corresponde decirlo". Sobre la posibilidad de que el actual alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ocupe este puesto, ha comentado que deberá ser él quien se pronuncie.

"Es un buen amigo, le tengo un gran cariño" y, parafraseando a lo que el propio Azcón dijo en alguna entrevista: "Si se presenta, le votaré", pero "lo tendrá que decidir él".

Ha comentado que el PP celebrará el próximo 3 de noviembre una Junta Directiva Regional, que convocará el decimocuarto Congreso Regional del PP Aragón, que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre. Será la comisión organizadora la que determinará los diferentes plazos y condiciones del mismo.