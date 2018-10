Beamonte (PP) asegura que "hay que empezar a tomar decisiones" respecto a la situación de Cataluña

Publicado 01/10/2018 16:08:49 CET

HUESCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, ha asegurado que ya "es hora de que volvamos a pensar que hay mecanismos que se tienen que aplicar, probablemente mejor de lo que se aplicaron", ante la situación en la que se encuentra Cataluña en el primer aniversario de la consulta ilegal del 1 de octubre promovida por los independentistas.

"Hay que empezar a tomar decisiones y no es precisamente dialogar con quien no quiere dialogar", ha aseverado Beamonte, al tiempo que ha pedido la "respuesta del Estado". No obstante, ha remarcado que este lunes es "un día decepcionante", según han explicado en una nota de prensa desde el PP.

Asimismo, ha considerado que se está produciendo un aumento creciente del deterioro institucional en la Comunidad autónoma vecina y de la subida de temperatura del conflicto social, consecuencia directa del "empuje constante de los independentistas y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer una respuesta".

"Cuando un presidente del Gobierno decide pactar con quienes quieren romper el Estado, ocurre que perdemos cierta capacidad de fortalecer el país, y esa cesión de lo que es la soberanía no puede estar residiendo en quienes precisamente quieren romper la unidad de España", ha finalizado el presidente del Partido Popular de Aragón.