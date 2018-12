Beamonte (PP) dice que la idea de la "segunda Transición" es "regresiva" y apuesta por el "consenso"

Actualizado 01/12/2018 19:52:48 CET

ZARAGOZA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este sábado que la propuesta de realizar una "segunda Transición" es "una idea revolucionaria, una utopía absurda y regresiva" y solo conduce a "la miseria", apostando por el "consenso".

Ha intervenido en la jornada que ha celebrado Nuevas Generaciones de Aragón con el título 'Talento + Libertad = Futuro', en la que también han participado sus homólogos de Navarra, Ana Beltrán; Cataluña, Alejandro Fernández; Comunidad Valenciana, Isabel Bonig; e Islas Baleares, José Ramón Bauzá.

En su intervención, Beamonte ha defendido la Constitución al decir que es "un elemento de convivencia para salir de una situación de dificultad que puso --a España-- en un escenario de libertad, de futuro, de crecimiento social y económico que tuvimos que ir recorriendo poco a poco" y fue consecuencia de "un esfuerzo colectivo en el que todo el mundo hizo lo que mejor pudo hacer", de forma que España "fue capaz de hacer una gran Transición" y "poner en marcha un mecanismo de reconciliación donde el PSOE tuvo un peso importantísimo".

Por eso, ahora le da "pena" que "una parte del PSOE sea quien está poniendo en duda ese proceso de reconciliación". Beamonte ha criticado al presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, indicando que "no se puede decir que se pasa página --de la Transición--, que la soberanía reside en el pueblo aragonés, que los derechos históricos están por encima de la Constitución". También ha destacado que Lambán no ha aprobado la Ley de Renta Básica aunque dice ayudar "a quienes más lo necesitan".

"Yo no veo que exista ninguna necesidad en estos momentos" de reformar la Carta Magna, ha continuado Beamonte, quien ha puntualizado que "todo se puede reformar", pero se debe dar "un mínimo elemento, que es el consenso", preguntándose "quién quiere reformar la Constitución, quién quiere destruir el elemento de convivencia que nos dimos los españoles". "Aparquemos esa idea de reforma constitucional, esos deseos de algunos, los más intransigentes".

El también alcalde de Tarazona (Zaragoza) ha recordado a uno de los padres de la Constitución y turiasonense, Gabriel Cisneros, para elogiar a "quienes hicieron ese esfuerzo para la reconciliación, donde todo el mundo se dejó muchas cosas".

NACIONALISMO

Por otra parte, el presidente del PP Aragón ha aludido a las tensiones nacionalistas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra, subrayando que "nos afecta a todos" y ha animado a todos a "reencontrarnos en el punto que nos une" y "seguir fortaleciendo los pilares básicos de la convivencia que nos dio la Constitución del 78".

Precisamente, la Constitución "es la seguridad de nuestra libertad, de nuestro modelo de organización, el que más nos ha hecho crecer" social y económicamente durante 40 años y que ofrece "una gran posibilidad de crecimiento".

Ahora "llega el populismo, el independentismo y los primeros síntomas de incertidumbres económicas, que tienen efectos evidentes en el bienestar", ha proseguido Beamonte, quien ha planteado que cuando se anuncian más impuestos, más deuda pública y hay más paro y menos oportunidades "es normal que los mercados nos pasen factura", advirtiendo de que la economía no se basa en la subsidiación.

Por otra parte, Luis María Beamonte ha aludido a la situación generada por el anuncio de cierre, en 2020, de la Central Térmica de Andorra (Teruel), indicando que produce el 40 por ciento del PIB turolense y que los 'populares' están acostumbrados a "sufrir una agitación social que la izquierda nunca va a sufrir".

PRINCIPIOS

A juicio de José Ramón Bauzá, "nuestro votante se nos ha ido" como consecuencia de que este partido ha dejado de defender principios "que siempre había defendido el PP", avisando de que "muchos partidos han cogido la bandera del PP mientras nosotros estábamos pendientes del quién".

Asimismo, Bauzá ha avisado de que "cualquier milímetro de concesión a un nacionalista es un milímetro de no retorno de algo que piensan que es suyo y alguien les ha retornado", manifestando que lo ocurrido en Cataluña "no se produce de la noche a la mañana, no es una acción espontánea", sino que responde a las "concesiones" realizadas durante 40 años "en base a mantener votos", rechazando así "tener ningún tipo de connivencia con los nacionalistas".

La valenciana Isabel Bonig ha recordado a los "13 compatriotas de Santa Pola que están abandonados a su suerte en aguas internacionales", en alusión a los marineros del barco 'Nuestra Señora de Loreto', que están a la espera de desembarcar a los 12 migrantes que han recogido. "Ser el presidente del Gobierno no solo es coger un Falcon para ir al mejor festival, el FIB, también es preocuparte por los españoles, entre ellos los 13 que están en aguas internacionales", ha recalcado.

Ha defendido el "modelo Alcira" de gestión privada de hospitales de titularidad pública, criticando la reversión emprendida por la Generalitat Valenciana "en un arrebato de ideología pura y dura", criticando al PSOE por estar "imbuido de populismo".

Bonig ha alertado contra los nacionalismos y ha dicho que "el valenciano nunca fue un instrumento de confrontación entre valencianos, sino todo lo contrario", criticando que Compromís, Podemos y el PSPV "impongan ese modelo de inmersión lingüística" y añadiendo que "si ese proceso se ha parado es porque la sociedad civil ha reaccionado".

CONTRA LA ANEXIÓN

La navarra Ana Beltrán ha rechazado taxativamente el proyecto la anexión de Navarra al País Vasco, aseverando que "si se pierde Navarra se pierde España" y ha lamentado que se está produciendo una "fractura social y una falta de libertad" para "ahogarnos a los que pensamos diferente". Ha reivindicado la permanencia de la Guardia Civil en Navarra y ha dejado claro que el PP se opone a que se marche, como pretenden los nacionalistas.

De esta forma ha criticado la imposición del euskera en Navarra, subrayando que "no es una lengua oficial" pero que el Gobierno foral prioriza en todas sus comunicaciones en un contexto de "falta de libertad lingüística y persecución del castellanohablante".

También ha llamado la atención sobre la "falta de libertad para ir por las calles", para "ir con una camiseta de la selección española" o dar una rueda de prensa en el centro de Pamplona porque "tenemos a todos los batasunos, la 'kale borroka', impidiéndonos que hablemos con los medios de comunicación", recordando el "linchamiento absoluto" por parte de "los herederos de ETA" ocurrido recientemente en el acto público de Alsasua. "Son los que gobiernan Navarra", ha lamentado.

Por último, ha destacado la "falta de libertad en la educación", criticando el programa educativo 'Skolae', y "la falta de derecho a pensar distinto" porque "cuando les llevas la contraria eres radical".

POPULISMO DE MANUAL

Alejandro Fernández ha dicho que lo ocurrido en Cataluña es un caso de "populismo de manual", negando que los 40 años de democracia hayan supuesto "marginación y humillación" para Cataluña y que el 'procés' provenga de la sentencia del TC por el Estatuto de Cataluña, en 2010, porque "fue recibida con indiferencia".

Ha aludido a la huelga de hambre anunciada por dos políticos independentistas presos, observando que se produce dos días después de las manifestaciones contra la Generalitat por su política social.

"No hay otra salida que la fortaleza de la democracia", ha dicho Fernández, quien ha opinado que cuando "fracase" la propuesta de Pedro Sánchez "tendrá delante un Gobierno populista que estará buscando la oportunidad para conseguir una gran insurrección colectiva que enfrente a miles de catalanes en las calles a las Fuerzas de Seguridad del Estado", frente a lo que ha defendido el pacto constitucional y ha reivindicado a "los tres grandes presidentes" del PP Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy.