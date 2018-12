Beamonte (PP) pide a Lambán que "deje de blanquear su imagen" y exija a Sánchez que aplique el 155 en Cataluña

Publicado 21/12/2018 11:20:47 CET

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, que "deje de blanquear su imagen" respecto al conflicto secesionista de Cataluña y exija al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que aplique el artículo 155 de la Constitución en la región vecina y convoque elecciones generales.

Según ha manifestado en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, Luis María Beamonte ha alertado de la "deriva populista y de desacato constitucional" en Cataluña, observando que tiene consecuencias en Aragón, afirmando que la celebración, este viernes, de una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona representa "el punto final a un fracaso" de la "política de apaciguamiento" que "ha sido histriónica, letal, un tanto burlesca".

A juicio de Beamonte, "es vergonzoso" que el Gobierno de Sánchez intente aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "con quienes quieren romper la unidad de España" porque supone una "humillación" para el Estado.

"Aragón tiene motivos por los que quejarse" respecto de la política del Ejecutivo central sobre el independentismo catalán, ha continuado el presidente del PP Aragón, de ahí su petición de "prudencia" a Lambán para que mantenga "comportamientos coherentes", en el sentido de que "no es posible hacer grandes discursos constitucionales y, a la vez, seguir manteniendo en según qué términos leyes como la de Memoria Democrática o la de Derechos Históricos".

Por este motivo, le ha solicitado que "no diga una cosa de cara a la galería y otra después en La Moncloa y Ferraz" porque "se está produciendo un grave daño a España" y Lambán "es responsable en la parte que le toque".

LEALTAD

Javier Lambán ha rechazado cualquier tipo de bilateralidad entre el Gobierno de España y Cataluña que vaya "más allá" de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, y que "falte el respeto" a las comunidades autónomas, subrayando que el Estado autonómico ha beneficiado a Aragón porque "nos ha reportado beneficios de toda índole, innumerables oportunidades".

En su respuesta, el presidente del Ejecutivo ha planteado que "el separatismo está haciendo una operación que, de manera indirecta, perjudica al Estado de las Autonomías", lo que le reafirma en su defensa del Estado autonómico. Al contrario, ha considerado que los populares "utilizan el separatismo para acabar con el Estado autonómico".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha advertido de que combatirá a los separatistas, pero también a los populares "en tanto en cuanto intenten acabar con el Estado autonómico", apuntando que Pablo Casado "ha hecho afirmaciones" en este sentido --en alusión a la reversión de algunas competencias-- y Vox también, "intentando acabar con el Estado autonómico".

El presidente del Gobierno regional ha contrapuesto la posición del PSOE, "siempre leal" con el Ejecutivo central --de cualquier color-- ante los asuntos de Estado, a la del PP, que "cuando está en la oposición utiliza el dolor de los ciudadanos para desgastar al Gobierno".

"No admito transacciones con el separatismo", ha dicho Lambán, apostando por "combatirlo por la vía política, legal, judicial y cultural", añadiendo que "el problema de Cataluña no es puntual, sino que viene arrastrándose hace años porque el Estado ha ido replegándose de Cataluña" y ahora "el problema es qué tipo de medidas se toman para que el Estado vuelva a Cataluña", lo que "va más lejos" de aplicar el 155 ya que "requiere grandes acuerdos de Estado", a lo que "el PP no está dispuesto porque del separatismo no espera sino réditos electorales".

Le ha espetado que él ha sido elegido como secretario general en primarias internas y Beamonte ha sido nombrado "por designación digital" del presidente nacional del PP, Pablo Casado, lo que "tiene consecuencias" porque --a su juicio-- Beamonte "en vez de actuar en este Parlamento defendiendo el interés de los aragoneses, con sus convicciones, traslada aquí la agenda de Casado porque es la voz de su amo y se convierte en mero transmisor de las convicciones y el sentido de la responsabilidad o irresponsabilidad de Casado".