Beamonte (PP) registrará, la semana próxima, una proposición de ley para bonificar al 99 por ciento Sucesiones

Publicado 29/09/2019 15:28:31 CET

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, registrará la semana próxima una proposición de ley en las Cortes autonómicas para bonificar al 99 por ciento el impuesto de Sucesiones y Donaciones, según ha anunciado este domingo en la fiesta del Día del Afiliado del PP Aragón, en el Parque de Atracciones de Zaragoza, acto al que ha asistido el presidente nacional de este partido, Pablo Casado.

En este contexto, Luis María Beamonte ha asegurado que el PSOE ha subido impuestos pero, en la legislatura pasada, dejó 220 millones de euros sin ejecutar, por lo que ha tildado a este partido de "irresponsable" por ser "el Gobierno del sillón".

Frente a un Ejecutivo cuatripartito "paralizado", ha afirmado que los populares trabajarán "sin descanso", sin tener a la vez inconvenientes para llegar a acuerdos porque el PP es "un partido serio".

Sin embargo, "no somos el partido del sillón", ha continuado Beamonte, en cuya opinión estos días se está reflejando "la desconfianza entre los socios", ironizando al decir que "debe ser muy normal que en menos de dos meses se alíen con formaciones contrarias para acudir a las generales".

Para Beamonte, "el PSOE ya no es un partido, es un proyecto personal" que ha hecho perder prestigio a la moderación, por lo que ha reivindicado "esos valores que no van a perder vigencia jamás". El PP "no se arruga ante nada", ha proclamado Beamonte, quien ha concluido afirmando que "el 10 de noviembre salimos a ganar".

"Frente a la crispación, el trabajo duro; frente al atraco impositivo, la bajada de impuestos; frente al tacticismo, el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos; frente a la soberbia, la cercanía y pensar en el interés general", ha dicho Beamonte para definir al PP aragonés, contraponiéndolo a la gestión del PSOE, con "más deuda en la comunidad, sectarismo, ataque a las familias, problemas en sanidad y el atraco al bolsillo del conjunto de los ciudadanos".

Los populares seguirán estando "a la altura de las circunstancias", en alusión a su apoyo, durante la legislatura pasada, a acuerdos como el de Bases para un Pacto Educativo o el Pacto por la Ciencia.

Ha enviado "un fuerte abrazo" al expresidente del PP regional Santiago Lanzuela, quien se recupera de un ictus, y también ha recordado al diputado autonómico Antonio Torres, fallecido el pasado mes de enero.

Ha elogiado a los alcaldes del PP, entre los que ha destacado los de Zaragoza, Jorge Azcón, y Teruel, Emma Buj, tras lo que manifestado su "especial cariño" a los concejales del PP Huesca, que "han tenido que lidiar con mucha madurez lo que han sido esas artes tramposas que ya conocemos del PSOE".

PRIORIDADES

También ha intervenido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha afirmado que ha cambiado las prioridades de la ciudad y que su Gobierno "no se lanza de cabeza" a los problemas, sino que "intenta resolverlos", de manera que "ahora nos ocupamos de arreglar baldosas y aceras, de que haya autobuses nuevos", pese a haberse encontrado "un agujero de 103 millones de euros".

"El PP llega a tener que ordenar las cuentas, lo que otros no han hecho", lo que van a llevar a cabo bajando impuestos a la vez, mientras que en otras ciudades los socialistas "meten un hachazo fiscal". Ha recordado que en Zaragoza se bajará el IBI a familias numerosas y comerciantes con local propio. Azcón ha afirmado que "en Zaragoza la suma --con Cs y Vox-- ha funcionado, la suma de moderación y sentido común; ha multiplicado".

Los populares quieren que Zaragoza "sea el motor de Aragón" y que crezca "de la mano de las provincias hermanas", Huesca y Teruel, garantizando que "nada que se haga en Zaragoza va a ir en contra de los territorios despoblados".

PREPARADOS

En el Día del Afiliado del PP Aragón han intervenido, también, los presidentes provinciales. El zaragozano Javier Campoy ha señalado que los populares están "con las pilas cargadas", añadiendo por otra parte que "cuando se habla de pasado no se habla de presente ni de futuro.

El altoaragonés José Antonio Lagüens ha recordado a Antonio Torres y, por otra parte, ha tildado de "irresponsable" a Pedro Sánchez, quien "sabía desde el principio que estábamos abocados a elecciones". El turolense Joaquín Juste ha urgido a los Gobiernos de España y Aragón a firmar el FITE.