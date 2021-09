Beamonte (PP): "Sánchez y Lambán son lo mismo, a los dos les vale cualquier cosa por mantener los votos".

TARAZONA (ZARAGOZA), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Por mucho que quieran fingir, por mucho que quieran disimular Sánchez y Lambán son lo mismo y son un problema para el conjunto de los ciudadanos. Y ahí está, a los dos les vale cualquier cosa con tal de tener los votos", ha manifestado este sábado el presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte.

Beamonte ha clausurado en Tarazona (Zaragoza) la XIII Escuela de

Verano 'Antonio Torres' del PP de Aragón, junto con la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra.

Para el dirigente popular en Aragón, problemas sociales recientes como la "fuerte" subida del precio de la luz o de la gasolina, cuya gestión por parte del Gobierno de España ha sido criticada desde muy diferentes sectores no ha obtenido, sin embargo, ningún reproche del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ya que "si algo sorprende del Gobierno de Lambán y su actitud en estos momentos es la rendición a Sánchez.

Ha criticado la "dejación" de responsabilidad del presidente autonómico quien "debería priorizar siempre los intereses de los aragoneses por encima de intereses de partido".

En esta línea, ha puesto como ejemplo la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña: "Sin duda una mesa que da fuerza al independentismo, que da fuerza a quienes quieren romper la unidad de España, que da fuerza precisamente a los que quieren romper el modelo de convivencia que nos dimos el conjunto de los españoles. Porque todo es posible para Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder, pero hoy también reafirmo que todo es posible para Javier Lambán con tal de mantenerse en el poder".

ALTERNATIVA AL "DESGOBIERNO"

Durante su intervención, Luis María Beamonte ha incidido en las consecuencias negativas que la "ineficaz" gestión de los gobiernos de izquierdas provoca para afianzar una salida "segura y firme" de la crisis social y económica.

Por ello, ha señalado que el Partido Popular en Aragón y en España, "son la alternativa seria al desgobierno y al atraco fiscal que imponen los socialistas siempre que gobiernan".

En este punto, ha criticado la fiscalidad autonómica "especialmente negativa" en la comunidad aragonesa que carga contra las familias y las empresas. "No puede ser y no me cansaré de repetirlo, que seamos la primera comunidad autónoma en patrimonio, que seamos la segunda comunidad autónoma que más grava a los ciudadanos en toda España en IRPF y los primeros precisamente en el tramos más bajo, no puede ser que seamos la tercera en sucesiones y podríamos hablar de actos jurídicos documentados, del impuesto de transmisiones patrimoniales y podríamos hablar de muchas cosas".

Beamonte ha advertido que el Aragón "real" es muy distinto al que describe el Ejecutivo de Javier Lambán. En Aragón la crisis y la "mala" gestión del Gobierno de la comunidad se ha llevado por delante 5.600 empresas, que viene a representar un 17 por ciento de las que tienen trabajadores, nueve de cada diez han sido microempresas. "Estos son los datos reales que tenemos en nuestra comunidad", ha sentenciado el presidente del Partido Popular de Aragón.

En su opinión, esta realidad "precisa de nuevos gestores porque los actuales ya han demostrado su ineficacia" y "lo que se necesita es gestión, gestión y gestión".

"Esa es la receta del Partido Popular que nos hace la alternativa al desgobierno en Aragón y en España y que nos compromete con el conjunto de los aragoneses y de los españoles, porque están pasando muchas cosas en este país y en esta Comunidad".

Por eso los populares, ha continuado Beamonte, están trabajando para devolver la seguridad y la certidumbre que se necesita para salir de esta crisis con garantías. "Es nuestra obligación y estoy seguro que todos juntos vamos a cumplir con Aragón y con los aragoneses", ha concluido.

CUCA GAMARRA

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha sostenido que "el Sanchismo no va a traer nada bueno para el futuro porque no está sabiendo afrontar el presente" y ha insistido en la necesidad de que el líder de los populares a nivel nacional, Pablo Casado, sea quien "ponga en marcha las soluciones que España necesita".

Además, ha recordado que el próximo lunes, 27 de septiembre, dará comienzo la Convención Nacional del PP, que se celebrará de manera itinerante.