Beamonte quiere gobernar con un "modelo diferente" a "la izquierda radical" y cooperando con los ayuntamientos

Publicado 27/05/2019 1:43:53 CET

ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este lunes que, en las próximas horas, se pondrá a trabajar para "construir un modelo diferente de Gobierno" autonómico frente al actual de la "izquierda radical" y ha asegurado que quiere "cooperar" con los ayuntamientos, en especial los de las tres capitales provinciales.

El presidente del PP Aragón ha subrayado que, en las elecciones autonómicas de este domingo, "los aragoneses han dicho que Aragón tiene una alternativa al Gobierno radical de la izquierda", garantizando que, si gobierna, creará un Ejecutivo centrado en "la moderación, la centralidad, el sentido común y pensar en el interés general".

Ha insistido en que pretende "desterrar los enfrentamientos, la confrontación" entre el Ejecutivo regional y los ayuntamientos, manifestando que "no hay nada fácil ni nada imposible". "No es día de decir lo que no hay que decir ni de no disfrutar".

A las 1.00 horas de este lunes, tras consolidarse el resultado de las elecciones autonómicas que da la mayoría al centro derecha, PP, Cs, PAR y Vox, aunque el PSOE podría sumar también con Cs, Luis María Beamonte se ha dirigido al público congregado en un salón del Hotel Petronila de Zaragoza para afirmar que los resultados demuestran que "hay mucho Partido Popular" y ha puesto el ejemplo de los candidatos a las alcaldías capitalinas, el zaragozano Jorge Azcón, la altoaragonesa Ana Alós y la turolense Emma Buj.

En su breve intervención, Beamonte ha dicho que "hemos hecho una gran campaña", en alusión a los alrededor de 4.000 militantes que han formado parte de las candidaturas municipales y autonómica, añadiendo que en las últimas semanas "hemos levantado el ánimo de la gente".

CAMBIO TRANQUILO

También ha intervenido el cabeza de lista al Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, quien se ha mostrado convencido de que llevará a término el "cambio tranquilo" para "acabar con la confrontación" y tomar medidas como bajar los impuestos municipales.

De esta forma, Azcón trabajará desde este lunes para "ahormar esa mayoría con los partidos de centro derecha" para hacer realidad el anunciado cambio de Gobierno municipal en Zaragoza.

"El centro derecha ha ganado en Zaragoza y Aragón", de forma que "tiene derecho a gobernar los próximos cuatro años", ha celebrado Azcón, arrancando una ovación de los numerosos militantes en el salón del hotel y recordando que Zaragoza es la única gran ciudad que ha tenido Gobiernos de izquierda durante 16 años seguidos.

El salón se ha llenado con más de un centenar de apoderados y otros militantes, que han esperado con ansia la llegada de la expresidenta de la Comunidad Autónoma, Luis Fernanda Rudi, en primer lugar y a continuación de Beamonte y Azcón, acompañados por otros dirigentes, como la secretaria general del PP Aragón, Mar Vaquero.