Beatriz Corredor (PSOE) no es partidaria de regular los precios de la vivienda de alquiler

Dice que ya se ha limitado la subida de precios al IPC y aboga por introducir en el mercado más viviendas públicas y privadas

La presidenta de la Fundación Pablo Iglesias y secretaria del Área de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Beatriz Corredor, no es partidaria de regular los precios de la vivienda de alquiler porque si bien es una medida se ha implantado en algunas capitales europeas "no se ha podido demostrar que sea eficaz".

Así lo ha manifestado en Zaragoza, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un acto en la sede del PSOE sobre Vivienda y Ciudades Sostenibles, en el que también han intervenido los candidatos al Congreso por Zaragoza, Susana Sumelzo y Pau Marí-Klose, y los candidatos al Senado, Miguel Dalmau y Víctor Ruiz.

Además, han acudido la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, y la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez.

Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha abogado por disponer de un índice de referencia oficial de precios de alquiler, como mandata un real decreto ley aprobado por el Gobierno central el pasado mes de marzo.

Según ha indicado, estas tablas estadísticas deberían estar disponibles en un plazo de ocho meses y su objetivo es "dar transparencia al mercado" y contribuir así al control de los precios, una herramienta a partir de la que Comunidades autónomas y ayuntamientos deberían hacer un "mejor estudio de la situación de su territorio y barrios" en el uso de sus competencias "y tomar las decisiones que consideren".

A su entender, esta es una política "mucho más eficaz que regular los precios", en un momento en el que hay "dificultades serias" de acceso a la vivienda, "sobre todo para los jóvenes".

MÁS VIVIENDA PRIVADA Y PÚBLICA

Corredor ha manifestado que quienes ganan menos de mil euros al mes "tienen que destinar el 65 por ciento de su renta a pagar el alquiler" y para hacer frente a esto se ha de mejorar la oferta de vivienda privada y pública.

En relación con esta última, ha considerado preciso "aumentar el parque de vivienda pública en alquiler a disposición de las Administraciones para permitir un acceso rápido" a quienes solicitan una solución habitacional "de forma urgente".

Según ha comentado, en España se carece de ese parque público por lo que hay que "movilizar todas las viviendas que se puedan para ponerlas a disposición de las Administraciones para casos de emergencia", como los desahucios, "para que ni una sola familia se quede sin una alternativa que le permita vivir dignamente".

En este sentido, ha dicho que se ha de favorecer que los ayuntamientos puedan dedicar sus suelos a construir alojamientos y viviendas y ha apostado por "poner freno al alquiler turístico" y que las viviendas que se están destinado a ese uso "vuelvan al alquiler estable" para lo que se ha reformado la ley de propiedad horizontal, ha dicho. Asimismo, ha apuntado que se ha permitido que las inversiones financieramente sostenibles se dediquen a la vivienda.

SUBIDA LIMITADA AL IPC

La secretaria federal de Políticas Públicas de Vivienda del PSOE ha mencionado otras modificaciones legislativas realizadas por el Gobierno socialista en esta materia en los últimos meses, como limitar la subida de los precios al IPC y dar "más estabilidad a los contratos" de alquiler, al fijar la duración de los mismos en ocho años, si quiere el inquilino, o en diez, si el propietario es un fondo de inversión o una sociedad.

Corredor ha señalado que estas medidas aportarán "serenidad a los inquilinos en cuanto a la renta y al tiempo que pueden usar su vivienda", en un mercado en el que más del 90 por ciento de los contrato se celebran entre particulares, es decir, entre pequeños propietarios y personas físicas.

En materia de infravivienda, Corredor ha estimado se ha hecho un "gran esfuerzo" en los últimos gobiernos del PSOE en cuando a regeneración y rehabilitación urbana, "mejorando las condiciones de habitabilidad" porque la Constitución "no solo habla de que hay derecho de acceso a la vivienda, sino que ésta tiene que ser digna y si no hay condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad no hay dignidad en la vivienda".

POLÍTICA PÚBLICA

La miembro de la Comisión Ejecutiva Federal socialista ha afirmado que solo cuando gobierna el PSOE "existe una verdadera política pública de vivienda", como se demuestra en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Ejecutivo central, que recogía una subida del 43 por ciento en esta materia sobre el anterior y los cambios normativos introducidos.

"Solamente apoyando presupuestariamente a la vivienda es posible hacer política pública", ha remarcado Corredor, al tiempo que ha recordado la modificación de la ley de alquiler "para hacerlo que el inquilino tenga mayor tranquilidad, que no deba poner tanto dinero de fianzas y no haya desahucios sin alternativa habitacional".

La miembro del PSOE ha asegurado que para su partido la vivienda es una "prioridad", como se demuestra en el programa electoral, además de "en los PGE y en las iniciativas parlamentarias y como vamos a seguir demostrándolo a partir del próximo domingo, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez pueda regenerar y rehabilitar su mayoría" parlamentaria.

CIUDADES SOSTENIBLES

La secretaria federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE también se ha referido a la necesidad de que las ciudades asuman los criterios "de sostenibilidad, movilidad, crecimiento razonable y de economía circular".

Según ha expuesto, las urbes "van a ser el núcleo fundamental de la vida de los ciudadanos en el futuro" ya que se calcula que en el año 2050 vivirán en ellas cerca del 70 por ciento de la población y por eso "tenemos que hacer que se incorporen a los criterios de sostenibilidad de los objetivos 2030".